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Les taux des crédits Covid-19 seront abaissés

Voici pourquoi les taux des crédits Covid-19 seront abaissés en Suisse

Les économistes se divisent sur un éventuel retour aux taux négatifs.
Comme la Banque nationale suisse (BNS) a conservé des taux à 0%, les crédits Covid-19 suivent le mouvement.Image: dr
Les taux des crédits Covid-19 jusqu'à un monetnat de 500 000 francs seront abaissés à 0% dès le 31 mars, a décidé le Conseil fédéral.
20.03.2026, 10:5820.03.2026, 11:29

Les taux des crédits Covid-19 seront abaissés dès le 31 mars, a décidé vendredi le Conseil fédéral. Les crédits d’un montant jusqu’à 500 000 francs seront soumis à un taux de 0%. Au-delà de ce montant, un taux de 0,5% sera appliqué.

Selon la loi sur les cautionnements solidaires liés au coronavirus, le Conseil fédéral doit adapter les taux d'intérêt à l'évolution du marché au 31 mars de chaque année. Il se base notamment sur le taux directeur de la Banque nationale suisse. Depuis le 20 juin 2025, celui-ci est de 0%.

A propos de de la BNS 👇

La Banque nationale suisse a choisi de ne rien toucher

La Confédération a permis aux entreprises d'obtenir des crédits garantis par l'Etat afin de les aider à surmonter des problèmes de liquidités liés à la pandémie. Ces crédits ne doivent pas être conservés plus longtemps que nécessaire, rappelle le gouvernement.

Sur les 16,9 milliards de francs accordés, 1,7 milliard doivent encore être restitués, en tenant compte des remboursements partiels. Les crédits doivent être amortis au plus tard d'ici à 2028, ou d'ici à 2030 pour les cas de rigueur. (btr/ats)

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