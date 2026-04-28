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Keller-Sutter: des élus suisses ont peur d'UBS

L&#039;intense lobbying d&#039;UBS est plutôt inhabituel en Suisse, estime Karin Keller-Sutter (archives).
Karin Keller-Sutter pointe l'intensif lobbying d'UBS à Berne.Keystone

Pourquoi ces élus suisses ont peur d'UBS

Le lobbying d'UBS met le Parlement sous pression, dénonce la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. Certains craignent notamment que la grande banque baisse ses dons à leur parti.
28.04.2026, 06:3928.04.2026, 06:53

Les parlementaires subissent des pressions de la part d'UBS au sujet du projet de loi visant à renforcer les fonds propres de la banque, dénonce Karin Keller-Sutter. Un lobbying aussi intense de la part d'un acteur privé est plutôt inhabituel en Suisse, note-t-elle.

«J'entends des parlementaires faisant part de leur crainte qu'UBS ne réduise ses contributions à leur parti», déclare la ministre des finances dans un entretien diffusé mardi par Blick.

«On peut avoir des opinions divergentes. Mais ce n'est pas courant de s'opposer aussi fermement à nos institutions»

Le Parlement s'est penché de manière intensive sur le traitement de la débâcle de Credit Suisse, notamment dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, relève Keller-Sutter. Beaucoup de parlementaires sont d'accord sur le fond avec les objectifs du Conseil fédéral, mais la pression n'est pas facile à gérer, ajoute-t-elle, soulignant que les mesures proposées sont le résultat d'une analyse approfondie de la banqueroute de Credit Suisse et visent à combler les lacunes existantes.

Un projet jugé «disproportionné»

Le Conseil fédéral a assumé ses responsabilités; c'est désormais au Parlement de jouer, poursuit la libérale-radicale saint-galloise. «En fin de compte, la question est de savoir quels intérêts l'emporteront: ceux des contribuables ou ceux de l'UBS».

Pour couvrir l'intégralité des participations dans les filiales étrangères, UBS doit apporter 20 milliards de fonds propres supplémentaires, estime le Conseil fédéral. La banque s'oppose au projet, qu'elle qualifie de «disproportionné». Elle a reçu le soutien d'associations bancaires et économiques, de partis de droite et des cantons où sont implantées des banques.

Karin Keller-Sutter met UBS sous pression: on fait le point en 7 questions

Le dossier est désormais dans les mains du Parlement. (jzs/ats)

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