Premiers pas fructueux en Bourse pour Swiss Marketplace Group

L'opérateur de plateformes de petites annonces Swiss Marketplace Group (SMG) a signé vendredi des débuts prometteurs à la Bourse suisse. Le titre désormais coté à la Bourse suisse a affiché un premier cours supérieur à son prix d'émission et a même atteint 50 francs dans le courant de la matinée.

Plus de «Economie»

La nominative SMG a bouclé sa première séance sur un cours de 49,00 francs, soit un peu au-dessus de son premier cours de 48,25 francs et bien plus élevé que le prix d'émission de 46 francs. L'action intégrera l'indice du marché élargi SPI lundi.

La capitalisation de SMG s'élevait ainsi à 4,81 milliards de francs. Le capital-actions de l'entreprise propriétaire des plateformes Homegate, Immoscout24, Autoscout24 ou Ricardo est composé de 98'145'200 actions, dont 19'629'040 proposées au public dans le cadre de l'introduction en Bourse (IPO). Le flottant, c'est-à-dire la part du capital-actions en mains du public, donc négociable à la Bourse, atteint 23%.

Dans un communiqué diffusé vendredi, l'entreprise zurichoise indique que l'offre a été sursouscrite «plusieurs fois» en raison d'une forte demande d'investisseurs suisses et étrangers. Le volume de placement total s'est élevé à 903 millions de francs et pourrait bondir à 1038 millions en cas d'exercice complet de l'option de surallocation.



Pour rappel, l'assureur La Mobilière et le groupe de presse Ringier, tous deux actionnaires de SMG, ont cédé un paquet de titres dans le cadre de l'IPO, sans toutefois se désengager totalement de l'entreprise. TX Group, actionnaire majoritaire avec 31%, n'a vendu aucune action.

TX Group reste pleinement engagé

La Mobilière a indiqué vendredi avoir réduit sa part à 19,3%, contre 29,3% précédemment. L'assureur figurait parmi les fondateurs de SMG en novembre 2021, au même titre que les groupes de presse TX Group et Ringier ainsi que la société d'investissement General Atlantic.

Etant donné que les actions proposées dans le cadre de l'IPO sont celles de La Mobilière mais aussi de Ringier, la maison d'édition argovienne devrait avoir également réduit sa participation de 10 points de pourcentage. Sur la base du prix d'émission de 46 francs par action communiqué vendredi matin, chaque entreprise a encaissé 451 millions de francs grâce à l'introduction en Bourse de SMG.

L'IPO prévoyait également une option de surallocation plafonnée à environ 2,9 millions de nominatives existantes appartenant à La Mobilière et à la société d'investissement General Atlantic, représentant jusqu'à 15% de l'offre de base.



L'opérateur de la Bourse suisse SIX a salué l'une des plus grandes IPO d'Europe réalisées depuis 2024 «aux côtés de sociétés telles que Puig, Galderma et HBX».



En marge de l'IPO, SMG a remanié son conseil d'administration, toujours présidé par Jörn Nikolay. Tracey Fellows, Malte Krüger, Stefan Räbsamen rejoignent le conseil en qualité d'administrateurs indépendants. Barbara Stamm siègera en qualité de représentante de l'assureur La Mobilière. A noter que cet organe de surveillance de désormais sept membres accueille toujours en son sein le président de TX Group Pietro Supino et Mark Walder, patron de Ringier. (sda/awp/ats)