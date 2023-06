Un submersible touristique porté disparu proche de l'épave du Titanic

«Un autre scénario est que la coque a été compromise», et qu'il y ait eu une fuite. «Alors le pronostic n'est pas bon», a-t-il ajouté. Et «très peu de vaisseaux peuvent aller» à la profondeur à laquelle il pourrait avoir coulé, selon lui.

Le bateau mobilisé «se trouvait au large de l'est de Terre-Neuve et est parti pour la zone de recherche», ont-ils précisé. L'entreprise organisant ce voyage, OceanGate Expeditions, a indiqué dans un communiqué cité par des médias «explorer et mobiliser toutes les options pour ramener l'équipage en toute sécurité» .

Spotify ne veut plus de Harry et Meghan

Après Dior, les «escrocs» Harry et Meghan visent-ils la Maison-Blanche?

Mais oui, vous avez bien lu! Retour sur un week-end royal riche en rebondissements et rumeurs croustillantes.

Ces quatre derniers jours ont été mouvementés sur la comète royale. Côté britannique, la royauté a fait de la royauté, entre «hello, hello» depuis le balcon de Buckingham et défilés à cheval, à l'occasion du très traditionnel rassemblement militaire «Trooping the Colors». Côté américain, on s'est plutôt aéré l'esprit pour réfléchir business... et politique.