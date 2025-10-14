assez ensoleillé13°
DE | FR
burger
International
Afrique

L'armée prend le pouvoir à Madagascar

Troops loyal to CAPSAT military unit commander Col. Michael Randrianirina make their way to the Presidency to announce that the armed forces are taking control of the country in Antananarivo, Madagasc ...
Les forces armées prennent le contrôle de Madagascar à Antananarivo, mardi 14 octobre 2025.Image: AP

L'armée prend le pouvoir à Madagascar

Le président malgache Andry Rajoelina serait en fuite après avoir été destitué ce mardi. L'unité militaire a pris le pouvoir, dissout le Sénat et la Haute cour constitutionnelle.
14.10.2025, 17:1014.10.2025, 17:10

L'unité militaire qui s'est ralliée au mouvement de contestation du président Andry Rajoelina à Madagascar a annoncé mardi «prendre le pouvoir» lors d'un discours à Antananarivo, juste après le vote par l'Assemblée nationale qui a destitué le chef de l'Etat, que des rumeurs disent en fuite.

«On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout le Sénat et la Haute cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale, on la laisse continuer à travailler», a indiqué le colonel Michael Randrianirina devant le palais présidentiel, dans le centre de la capitale malgache.

Dissolution de l'Assemblée nationale

Contesté dans la rue et reclus dans un lieu inconnu, Andry Rajoelina, qui avait dissous un peu plus tôt mardi l'Assemblée, a dénoncé durant le vote le destituant «une réunion dépourvue de toute base légale».

Exfiltré par un avion militaire français dimanche d'après la radio française RFI, il avait accédé au pouvoir pour la première fois en 2009, désigné par les militaires après un soulèvement populaire.

Le président malgache dénonce une «tentative de prise illégale du pouvoir»

Le colonel Randrianirina, à la tête de la Capsat, a assuré:

«On va mettre en place un comité composé d'officiers venant de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale. Peut-être qu'il y aura des hauts conseillers civils là-dedans. C'est ce comité qui va assurer le travail de la présidence. En même temps, après quelques jours, on va mettre en place un gouvernement civil.»
Le colonel Michael Randrianirina.

Renverser le rapport de force

Cette unité militaire, qui avait joué un rôle majeur dans le coup d'État de 2009, a renversé le rapport de force en se joignant samedi aux manifestations qui ont commencé le 25 septembre.

Ses officiers ont appelé les forces de sécurité à «refuser de tirer» sur les manifestants, avant de rejoindre ces derniers dans le centre de la capitale. Au total 130 des 163 députés, soit plus de la majorité des deux tiers requise, ont voté mardi en faveur de la destitution d'Andry Rajoelina. Elle aurait normalement dû être avalisée par la Haute cour constitutionnelle, dont la dissolution a finalement été annoncée mardi par le colonel Randrianirina.

Madagascar, île à la population très démunie, a une longue histoire de soulèvements populaires suivis par la mise en place de gouvernements militaires de transition.

Les manifestations à Madagascar font au moins 22 morts

Le président en fuite a dit mardi enchaîner «plusieurs visites officielles prévues chez les pays amis, membres de la SADC», l'organisation de coopération d'Afrique australe.

Les jeunes se mobilisent

L'incertitude gagne encore plus cette île très pauvre de l'océan Indien où des milliers de manifestants se sont encore rassemblés mardi à Antananarivo.

Comme depuis le 25 septembre, il s'agit de jeunes mobilisés par le collectif Gen Z, désormais joints par des fonctionnaires appelés à la grève par plusieurs syndicats et des protestataires de toutes générations. Au moins 80% des 32 millions d'habitants de Madagascar vivent avec moins de 15 000 ariary par jour (2,80 euros), le seuil de pauvreté de la Banque mondiale. (ag/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
partager sur Facebookpartager sur X
Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Le gouvernement français ne devrait pas tomber
Sébastien Lecornu a fait face à une journée décisive ce mardi. Le premier ministre a prononcé son discours à l'Assemblée nationale et annoncé la suspension de la réforme des retraites.
Après des semaines de crise politique, le premier ministre français a annoncé mardi la suspension de l'impopulaire réforme des retraites de 2023, un préalable réclamé par les socialistes pour ne pas faire tomber le gouvernement. Lors de son très attendu discours de politique générale, Sébastien Lecornu a annoncé qu'il allait proposer au Parlement la suspension de la réforme des retraites «jusqu'à l'élection présidentielle».
L’article