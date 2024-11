L'Allemagne votera de manière anticipée en février

«Car le monde qui nous entoure n'attend pas. Ce n'est pas comme si tout le monde retenait son souffle et regardait l'Allemagne avec fascination, en attendant que toutes les décisions soient prises en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Le monde attend une République fédérale d'Allemagne capable d'agir»

Mais pressé de toutes parts d'accélérer la cadence, l'impopulaire dirigeant avait alors fait marche arrière et confié le soin de fixer la date aux groupes parlementaires des conservateurs de la CDU/CSU, premier parti d'opposition largement en tête dans les sondages d'opinion, et de son parti social-démocrate (SPD).

Le calendrier offre un peu de visibilité au pays qui se débat dans une grave crise industrielle et s'inquiète des répercussions pour son commerce et sa sécurité de l'élection du républicain Donald Trump comme président aux États-Unis.

Trump menace les emplois en Suisse, mais tout n'est pas négatif

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche devrait bouleverser les équilibres financiers. Faut-il craindre une catastrophe pour l'économie helvétique? Pas forcément.

On pensait que l'économie s'était remise des chocs de la crise du Covid-19 et de la guerre d'Ukraine. L'inflation semblait vaincue et les taux d'intérêt baissaient à nouveau. Mais l'arrivée de Donald Trump à la tête de la plus grande économie du monde risque de produire un nouveau choc. Mais sera-t-il si négatif?