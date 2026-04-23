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Une femme de 58 ans tuée par un ours en Pologne

Une femme tuée par un ours en Pologne

Une femme de 58 ans a été tuée par un ours dans le sud-est de la Pologne. Les secours n’ont pas pu intervenir à temps.
23.04.2026, 15:1823.04.2026, 15:18

Une femme de 58 ans a été tuée par un ours jeudi près du village de Plonna, dans le sud-est de la Pologne, ont indiqué les autorités locales. Les secours n'ont pas pu sauver la victime, en «raison de l'ampleur de ses blessures».

Les services de secours ont été alertés par le fils de la victime, a précisé Pawel Giba, porte-parole des pompiers locaux. Pompiers et policiers se sont rendus sur place, mais ils ont constaté qu'il était inutile de prodiguer les premiers soins à la victime, en raison de l'ampleur de ses blessures, a-t-il ajouté.

bieszczady plonna
La région montagneuse des Bieszczady, là où l'attaque s'est déroulée.Image: Shutterstock

Leur arrivée sur le site a été retardée par «la difficulté du terrain et l'absence d'indications précises sur le lieu» de l'accident, a encore précisé le porte-parole.

Le décès de la victime a rapidement été constaté. Une enquête sur les circonstances de l'accident est en cours.

La Pologne compte une population d'environ 100 ours bruns, dont 80% dans la région montagneuse des Bieszczady où a eu lieu l'attaque, selon des données officielles de 2024. Les attaques mortelles restent extrêmement rares en Pologne. (jah/ats)

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