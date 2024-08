L'incroyable liste des riches voyageurs disparus en mer s'allonge

Ce lundi, le magnat de la tech britannique Mike Lynch est venu garnir la longue liste des voyageurs fortunés disparus en mer au fil des siècles. Retour sur les destins de ces tragiques compagnons d'infortune, à l'esprit d'aventure un peu trop développé.

Qu'ils soient explorateurs, aventuriers, voyageurs, milliardaires en villégiature ou amoureux des océans, ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes à avoir été engloutis par les abysses pour ne jamais réapparaître. Si nombreux que Wikipedia leur a consacré l'une de ses célèbres listes - si vous avez un peu de temps à tuer, je vous la recommande, c'est passionnant.

Bien avant que ce 19 août 2024 ne soit assombri par l'annonce du naufrage du voilier le «Bayesian» au large de la Sicile, avec ses 22 passagers à bord, les premiers disparus dans les profondeurs ont été recensés au 2ᵉ siècle avant JC. Pour ne citer que lui: un certain Eudoxe de Cyzique, navigateur grec qui aurait péri lors d'un voyage autour de l'Afrique. Son décès n'a toutefois jamais été définitivement confirmé.

Faisons un saut dans le temps, voulez-vous? En 1501, l'explorateur Gaspar Corte Real, né dans une noble famille portugaise, se lance dans une expédition pour découvrir le passage du Nord-Ouest reliant l'Europe à l'Asie. Deux navires sous son commandement parviendront à entrer à Lisbonne. Manque de bol: le troisième, celui de Gaspar, est définitivement perdu au passage. Du coup, c'est son frangin, Miguel, qui se lance à sa recherche l'année suivante, trois navires à l'appui. Il disparaîtra à son tour sans laisser de traces.

287 ans plus tard, en 1788, Aimée du Buc de Rivéry, richissime héritière française apparentée à Joséphine de Beauharnais (la première épouse de Napoléon) s'évapore en mer alors qu'elle revient de la Martinique. La légende raconte que la jeune femme aurait été enlevée par des pirates et vendue comme concubine à un sultan ottoman, avant de donner naissance au futur sultan Mahmoud II. Cette théorie est rejetée par les spécialistes.

En ce qui concerne Théodosie Burr Alston, la fille du vice-président américain Aaron Burr, elle n'a probablement pas été vendue comme esclave. Celle qu'on a parfois considérée comme l'Américaine la plus instruite de son époque a quitté Georgetown, en Caroline du Sud, à bord du navire «Patriot» en janvier 1813. On ne l'a jamais revue.

Puisqu'on parle de naufrage célèbre, comment ne pas mentionner celui du «Mary Celeste», en 1872? Le navire a vu disparaître le capitaine Benjamin Briggs, sa femme Sarah, leur fille Sophia ainsi que les sept membres de l'équipage, au large des Açores. Le Mary Celeste a été retrouvé entièrement vide, à la dérive, dans une mer agitée. Leurs disparitions inexpliquées demeurent «l'un des mystères les plus tenaces de l'histoire nautique».

De nombreuses de théories ont également circulé quant à la disparition de l'archiduc Jean-Népomucène de Habsbourg-Toscane, reconverti dans la marine après avoir renoncé à ses titres royaux.

Jean-Népomucène et sa femme sont probablement morts lors du naufrage de leur navire après tempête au Cap Horn, mais d'aucuns ont suggéré que le noble avait peut-être adopté une nouvelle identité (avec un nom pareil, on peut comprendre) et préféré couler des jours paisibles dans l'anonymat de l'Amérique du Sud.

L'esprit d'aventure, c'était aussi un truc que possédait John Jacob Astor, héritier de l'empire familial du même nom et businessman, inventeur, écrivain et militaire à ses heures perdues. Le 10 avril 1912, le milliardaire embarque avec sa jeune épouse Madeleine, de 30 ans sa cadette, à bord du RMS Titanic. Vous connaissez la suite.

Le brave homme a toutefois pris soin d'installer sa femme dans un canot de sauvatage.

Eminent pathologiste expérimental et bactériologiste britannique d'origine suisse, Marc Armand Ruffer est en route vers l'Egypte, ce 15 avril 1917, lorsque son navire est heurté par un sous-marin. Le scientifique a été aperçu à deux reprises flottant dans la mer: une première fois, bien vivant, une seconde, dans une position différente, vraisemblablement mort. Son corps n'a jamais été retrouvé.

Une quinzaine d'années plus tard, le jeune aviateur et antifasciste italien, Lauro De Bosis, décolle de Marseille à bord d'un petit Klemm L 25 en direction de Rome. Après avoir survolé le centre-ville pendant une demi-heure pour y larguer des milliers de tracts antifascistes, il se dirige en direction de la Corse, avant l'arrivée des forces aériennes italiennes. Peut-être a-t-il trouvé refuge dans une bergerie de l'Ile de Beauté - en tout cas, on ne l'a jamais retrouvé.

Ce n'est pas exactement le même destin qu'a connu Harold Holt, premier ministre australien entre 1966 et 1967, emporté par les vagues alors qu'il nageait sur une plage connue pour ses courants violents et dangereux. Malgré l'une des plus grandes opérations de recherche et de sauvetage jamais organisées en Australie, son corps n'a jamais été retrouvé.

Harold Holt, à la ville. Image: Bettmann

Le premier ministre était pourtant réputé pour aimer l'eau. Image: Hulton Archive

En ce qui concerne Bas Jan Ader, artiste conceptuel , performeur, photographe et cinéaste néerlandais, c'est un autre type de performance qui lui a valu de s'évaporer en mer peu, après le 9 juillet 1975, alors qu'il tentait de traverser l'océan Atlantique des Etats-Unis vers l'Angleterre, dans le plus petit bateau jamais construit.

L'embarcation a été retrouvée au large des côtes irlandaises le 18 avril 1976, mais on ne sait pas grand-chose de ce qu'il est advenu du propriétaire.

Tout aussi mystérieux est le sort de la famille du médecin français Yves Godard, aperçue pour la dernière fois en train d'acheter des gaufres chez un vendeur ambulant à Bréhec, un petit port à l'extrémité ouest de la Bretagne. Leur voilier de location a été retrouvé abandonné à Plouézec le lendemain.

Reste que, au cours des années suivantes, des fragments des corps ont été récupérés au fond de la mer. L'épouse d'Yves Godard est toujours considérée comme disparue et les meurtres n'ont n'ont toujours pas été résolus. L'affaire a été officiellement classée en 2012.

Pionnier dans les bases de données, scientifique de Microsoft Research et lauréat du prix Turing, l'Américain Jim Gray a connu pour sa part un sort tristement ironique, en 2007.

Après avoir quitté la baie de San Francisco à bord de son voilier de 12 mètres, le «Tenacious», pour disperser les cendres de sa mère dans les îles Farallon, il a été porté disparu faute de réapparaître plus tard dans la journée. Malgré une mission de recherche et de sauvetage ambitieuse, aucune trace de Jim Gray ni de son yacht. En 2012, il a été déclaré légalement mort.

Plus récemment, vous avez sans doute été marqué par le cas du Titan, le petit submersible disparu lors de son exploration du paquebot du Titanic qui a défrayé la chronique en juin 2023.

Parmi ses cinq passagers? Hamish Harding, un milliardaire britannique épris d'aventures, qui avait effectué quelques mois plus tôt un voyage dans l'espace. Comme pour ses prédécesseurs, son attrait des recoins inexplorées lui aura été fatal.