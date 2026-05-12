Un avion de combat de type F-16 (photo d'archive): plus de cinquante de ces appareils militaires devraient être livrés par la Belgique à l'Ukraine. Image: IMAGO / Anadolu Agency

La Belgique s'apprêterait à faire un don sans précédent à l'Ukraine

La Belgique envisagerait d'offrir des avions de combat F-16 à l'Ukraine. Le plan dépend d'une transition de l'armée de l'air belge vers les nouveaux F-35.

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Le gouvernement belge envisage, selon un article de presse, de remettre à terme à l'Ukraine l'intégralité des F-16 de sa propre armée de l'air. Comme le rapporte le magazine Le Vif, 53 appareils au total pourraient être livrés à Kiev. La plupart d'entre eux devraient l'être d'ici 2029.

La condition préalable à la cession intégrale est, selon cet article, l'introduction progressive de nouveaux F-35 au sein de l'armée de l'air belge. Ces derniers sont destinés à remplacer les actuels F-16.

La Belgique avait déjà promis 30 F-16 à l'Ukraine. L'accord de sécurité correspondant entre Bruxelles et Kiev a été conclu en 2024. La livraison devait initialement intervenir d'ici 2028. Des représentants du gouvernement belge ont toutefois indiqué que la transition vers le F-35 avait engendré des retards.

Un besoin urgent pour l'Ukraine

Selon les plans désormais rendus publics, sept appareils devraient être remis encore cette année. Quatre d'entre eux auraient déjà été mis hors service et seraient actuellement utilisés pour la formation de techniciens ukrainiens. Selon Le Vif, cinq jets supplémentaires sont prévus pour 2027, et 14 autres devraient suivre en 2028. Les 27 appareils restants pourraient, quant à eux, être livrés en 2029. Le calendrier est toutefois considéré comme provisoire, selon l'article.

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Les pays occidentaux ont jusqu'à présent promis à l'Ukraine un total de 79 F-16. Selon des informations émanant des pays concernés, Kiev a déjà reçu 36 appareils en provenance des Pays-Bas et du Danemark. D'autres livraisons du Danemark et de la Norvège sont encore en attente.

L'Ukraine presse depuis longtemps d'obtenir des avions de combat supplémentaires pour renforcer sa défense aérienne. Le président, Volodymyr Zelensky, avait indiqué que son pays avait besoin d'environ 120 F-16 pour pouvoir protéger suffisamment son espace aérien. (hkl)