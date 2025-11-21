ciel couvert
DE | FR
burger
International
Art

Un tableau de Frida Kahlo devient le plus cher peint par une femme

Un tableau de Frida Kahlo devient le plus cher peint par une femmeEmirates Fine Art
Le grand squelette représenté au-dessus du lit n'existe pas que dans le tableau.Keystone

Un tableau de Frida Kahlo devient le plus cher peint par une femme

Un tableau peint par Frida Kahlo en 1940, intitulé «Le rêve (La chambre)», a été vendu 54,66 millions de dollars à New York.
21.11.2025, 06:0821.11.2025, 06:08

Un autoportrait de l'artiste mexicaine Frida Kahlo a été vendu 54,66 millions de dollars (44 millions de francs) jeudi aux enchères par Sotheby's à New York. Il est devenu le tableau le plus cher réalisé par une femme.

Cette oeuvre de 1940, intitulée «Le rêve (La chambre)», bat le précédent record en la matière, établi par un tableau de l'Américaine Georgia O'Keeffe qui avait atteint la somme de 44,4 millions de dollars en 2014. Le nom de l'acheteur n'a pas été dévoilé.

Voici le tableau d'art moderne le plus cher de tous les temps

L'oeuvre représente l'artiste dormant dans un lit qui semble flotter dans le ciel, surplombé d'un immense squelette dont les jambes sont entourées de bâtons de dynamite.

Cette peinture de Frida Kahlo est une image «très personnelle», dans laquelle «elle fusionne des motifs folkloriques de la culture mexicaine avec le surréalisme européen», a expliqué à l'AFP Anna Di Stasi, chargée de l'art de l'Amérique latine chez Sotheby's.

Une santé fragile

L'artiste mexicaine, décédée en 1954 à l'âge de 47 ans, «n'était pas tout à fait d'accord» avec le fait de voir son oeuvre associée au mouvement surréaliste, a ajouté l'experte. Mais «au vu de cette iconographie magnifique, il semble tout à fait pertinent de l'inclure» dans ce courant.

FILE - A painting by Frida Kahlo titled &quot;El sueño (La cama)&quot; or (The Dream (The Bed), is displayed at Sotheby&#039;s auction rooms in London, Sept. 19, 2025. The painting, estimated at 40-60 ...
Keystone

Le grand squelette représenté au-dessus du lit n'existe pas que dans le tableau: Frida Kahlo avait effectivement un objet de cette nature en papier mâché au-dessus de son lit, selon Sotheby's.

La douleur, la mort ont toujours été des éléments centraux de son oeuvre: toute sa vie Frida Kahlo a dû lutter avec une santé chancelante, marquée par une maladie infantile, la poliomyélite, et un grave accident de bus en 1925.

Les hommes surreprésentés

Le tableau a été présenté par la célèbre maison de vente dans son nouveau navire-amiral à New York, le Breuer Building, bâtiment moderniste de Manhattan de nouveau ouvert au public après avoir longtemps été une partie du Whitney Museum.

Les femmes dont les oeuvres se sont vendues le plus cher jusqu'alors sont surtout de grandes figures du XXe siècle.

Voici les 10 tableaux les plus chers du monde

Outre le précédent record détenu par Georgia O'Keeffe («Jimson Weed / White Flower No.1», 1932), vient ensuite une gigantesque «Araignée» de la sculptrice et plasticienne française Louise Bourgeois, vendue pour 32,5 millions de dollars en 2023.

L'autoportrait de Frida Kahlo «Diego y yo» («Diego et moi», 1949) s'est envolé à 34,9 millions de dollars en 2021 (30,7 millions d'euros) et «Le Portrait de Marjorie Ferry» (1932) de la peintre polonaise Tamara de Lempicka a atteint 21,2 millions de dollars en 2020.

La peinture «Blueberry» (1960) de Joan Mitchell, figure du mouvement de l'expressionnisme abstrait américain, s'est vendue pour 16,6 millions de dollars en 2018.

Tous types d'oeuvres d'art confondues, jusqu'à présent 162 avaient été adjugées à plus de 50 millions de dollars et zéro étaient l'oeuvre de femmes, selon une base de données de l'AFP. Sur 468 ayant dépassé les 30 millions de dollars, quatre étaient l'oeuvre de femmes, soit moins de 1%. (ats)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les photos des tenues du Met Gala 2025
1 / 24
Les photos des tenues du Met Gala 2025

Teyana Taylor

source: getty images north america / neilson barnard/mg25
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les 28 points du plan de paix négocié entre Trump et Poutine
Sans que l'Ukraine n'ait eu son mot à dire, un plan de paix a été négocié entre les équipes de Trump et Poutine. Ce traité contient 28 points et semble bénéficier surtout à la Russie et aux Etats-Unis.
Les Etats-Unis ont présenté un projet de plan pour l'Ukraine, qui prévoit notamment que Kiev cède les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est du pays à Moscou, et que la Russie réintègre le G8.
L’article