Tony Mokbel avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans en 2012. Keystone

Un baron de la drogue en liberté après un scandale en Australie

Tony Mokbel, figure centrale d'une guerre des gangs ayant duré plusieurs années à Melbourne, va être libéré suite à des révélations sur son ancienne avocate et l'abandon d'un nouveau procès à son encontre.

L'un des principaux barons de la drogue d'Australie va retrouver la pleine liberté après que le parquet a annoncé vendredi l'abandon d'un nouveau procès à son encontre pour trafic de drogue. A l'origine de cette décision, le fait son ancienne avocate fournissait des informations à la police.

Tony Mokbel, l'une des figures clés d'une guerre des gangs ayant duré plusieurs années à Melbourne, avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans en 2012 après avoir plaidé coupable d'avoir dirigé un cartel de la drogue. Les violences du gang connu sous le nom de «The Company» ont coûté la vie à des dizaines de personnes et inspiré une série télévisée australienne, «Underbelly».

Mais il a été révélé récemment que l'avocate de Mokbel à l'époque, fournissait des informations à la police tout en étant censée défendre ses clients. Après 18 ans en prison, Mokbel a été libéré sous caution l'an dernier, avec des conditions strictes, après qu'un tribunal a jugé que certaines de ses condamnations pourraient être annulées.

Une informatrice importante pour la police

La cour d'appel de l'Etat de Victoria avait demandé un nouveau procès pour l'importation d'une grande quantité de méthamphétamine. Vendredi, le parquet local a annoncé dans un communiqué sa décision d'abandonner ces charges «après un examen attentif de tous les aspects de pertinents de l'affaire».

L'âge et l'état de santé de Mokbel, ainsi que le temps qu'il a déjà passé derrière les barreaux ont été pris en compte, a-t-il précisé. «C'est vraiment agréable. La vie continue», a déclaré le parrain aux médias locaux devant un tribunal de Melbourne.

Il a dit avoir hâte de voyager à l'étranger, ce dont il ne pouvait que rêver en prison.

«Ce serait génial de monter dans un bel avion»

Son ancienne avocate a affirmé que plus de 300 personnes avaient été arrêtées et inculpées sur la base des informations qu'elle a fournies. Selon une lettre, elle était une source importante pour la police entre 2005 et 2009, en pleine période de lutte contre les gangs.

Elle avait été recrutée comme informatrice après avoir été accusée d'infractions liées à la drogue en 1993. (jzs/ats)