Tirs dans une école en Autriche: plusieurs morts

Un important déploiement policier est en cours après une fusillade dans une école autrichienne, faisant au moins dix morts et plusieurs blessés graves.

Des tirs ont fait plusieurs morts, au moins dix, dont l'assaillant présumé, ainsi que des blessés graves dans un établissement scolaire de Graz mardi, dans le sud-est de l'Autriche.

La fusillade a eu lieu dans ce lycée. Image: streetview

Un important déploiement de la police était en cours, rapporte le Kronen-Zeitung. Parmi les victimes, il y a des enseignants et des élèves. Selon le journal, l'auteur présumé des faits aurait ouvert le feu dans deux classes. Le suspect, un élève, aurait été retrouvé mort dans des toilettes.

Une opération policière de grande envergure est en cours. Image: dr

Selon le ministère de l'Intérieur, l’auteur des tirs a tué des élèves et des enseignants. L'ORF (chaîne de télévision autrichienne) fait état de plusieurs blessés graves. Selon le Kronen-Zeitung, leur nombre est à deux chiffres.

L’attaque intervient à l’approche du dixième anniversaire de l'attentat de Graz, survenu le 20 juin 2015, qui avait fait trois morts et 36 blessés et dont le souvenir est encore vivace. Un SUV avait foncé sur la foule.

Kallas et Von der Leyen «choquées»

La cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont fait part de leur émotion après le drame. «Chaque enfant devrait se sentir en sécurité à l'école et être capable d'apprendre librement, sans peur et sans violence», a déclaré Kaja Kallas sur le réseau X se disant «profondément choquée».

«Les nouvelles de Graz me touchent au cœur», a affirmé de son côté Ursula von der Leyen. «Les écoles sont des symboles de jeunesse, d'espoir et d'avenir», a-t-elle souligné sur X.

«Il est difficile de supporter que des écoles deviennent des lieux de mort et de violence»

