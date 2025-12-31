On sait où les ultra-riches passeront Nouvel An

Exit la soirée chez un ami, voici où l'on fête la nouvelle année quand on a quelques milliards et un yacht. Il existe même un site permettant de savoir qui est où.

Si vous vous êtes déjà demandé où les plus riches fêtaient le Nouvel An, pour fuir toute perturbation et loin de la plèbe des simples millionnaires, nous avons la réponse.

Dans les Caraïbes. Plus précisément sur l’île de Saint-Barthélemy, plus connue sous le nom de Saint-Barth pour les intimes, juste au large des côtes. Et quand on dit «au large», il faut comprendre à bord de leurs yachts ancrés devant l’île, ou plutôt de leurs superyachts, comme le rapporte magazine Forbes.

Jeff Bezos et son Koru

Jeff Bezos, patron d'Amazon, et son épouse Lauren Sánchez séjourneront, par exemple sur le Koru, leur voilier, qui mouillera au large de l’île caribéenne.

Le yacht de Bezos peut accueillir jusqu'à 18 invités à la fois. Image: www.imago-images.de

Et bien sûr, Monsieur Bezos et Madame Sánchez disposent également d’un bateau annexe pour accompagner leur yacht. Ou plutôt d’un «yacht d’appoint», puisqu’il est suffisamment grand pour accueillir un hélicoptère.

Le «canot pneumatique» du yacht de Jeff Bezos Image: www.imago-images.de

Shahid Khan et son yacht Kismet

Shahid Khan, propriétaire de l’équipe de football américain des Jacksonville Jaguars et du club de football anglais Fulham FC, a, lui aussi, fait naviguer son yacht jusqu’aux Caraïbes. Signalons, au passage, que ce yacht est estimé à environ 160 millions de francs suisses.

Le yacht dispose d'une sorte de bulle en verre à l'avant, à travers laquelle on peut voir directement dans l'eau. Image: www.imago-images.de

Jerry Jones et le Bravo Eugenia

Un autre propriétaire de club de football profitera également du soleil caribéen: Jerry Jones. Il est le propriétaire des Dallas Cowboys.



Il a de la gueule le vaisseau tout éfilé de Jerry Jones. Image: www.imago-images.de

Son yacht peut accueillir quatorze invités ainsi que 30 membres d’équipage et employés. Il comprend en outre un spa, une salle de sport et un sauna. Sans oublier, cela va de soi, deux héliports installés sur le pont. Mais Jerry Jones est aussi un romantique, puisqu'il a baptisé son navire Bravo Eugenia, du nom de son épouse.

Jan Koum et le Moonrise

Sur le yacht de trois étages du cofondateur de WhatsApp, Jan Koum, il y a de la place pour seize invités et 32 employés. Le navire comprend un cinéma, une salle de sport ainsi qu’un espace bien-être ou encore un héliport.

Jan Koum, le co-fondateur de WhatsApp, possède le luxueux méga-yacht Moonrise, un navire de 100 mètres de long. Image: www.imago-images.de

Si l’on consulte les sites de suivi maritime, la petite île des Caraïbes ressemble actuellement davantage à une image saturée de détails, un véritable jeu d’observation, qu’à un paisible paradis insulaire.

Si leurs embarcations ont de quoi faire rêver, notons que nombre de ces invités célèbres passent leurs journées à terre, où ils profitent également des services haut de gamme proposés par les hôtels, tandis que d'autres partent explorer de plus petites îles et criques. Mais pour ce 31 au soir, il est bien probable qu’ils restent sur l'eau scintillante des Caraïbes pour le passage à la nouvelle année et qu’ils assistent au feu d’artifice sur le port de Saint-Barth. (nib/hun)