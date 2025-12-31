ciel clair-3°
DE | FR
burger
International
Bateau

On sait où les ultra-riches passeront Nouvel An

On sait où les ultra-riches passeront Nouvel An

Exit la soirée chez un ami, voici où l'on fête la nouvelle année quand on a quelques milliards et un yacht. Il existe même un site permettant de savoir qui est où.
31.12.2025, 18:5231.12.2025, 18:52

Si vous vous êtes déjà demandé où les plus riches fêtaient le Nouvel An, pour fuir toute perturbation et loin de la plèbe des simples millionnaires, nous avons la réponse.

Dans les Caraïbes. Plus précisément sur l’île de Saint-Barthélemy, plus connue sous le nom de Saint-Barth pour les intimes, juste au large des côtes. Et quand on dit «au large», il faut comprendre à bord de leurs yachts ancrés devant l’île, ou plutôt de leurs superyachts, comme le rapporte magazine Forbes.

Jeff Bezos et son Koru

Jeff Bezos, patron d'Amazon, et son épouse Lauren Sánchez séjourneront, par exemple sur le Koru, leur voilier, qui mouillera au large de l’île caribéenne.

Jeff Bezos yachts in Croatia Koru sailing yacht is seen near Dubrovnik, Croatia on August 17, 2023. Koru, 500 milion dollars yacht, with overall length of 127 m is owned by Jeff Bezos who currently ho ...
Le yacht de Bezos peut accueillir jusqu'à 18 invités à la fois.Image: www.imago-images.de

Et bien sûr, Monsieur Bezos et Madame Sánchez disposent également d’un bateau annexe pour accompagner leur yacht. Ou plutôt d’un «yacht d’appoint», puisqu’il est suffisamment grand pour accueillir un hélicoptère.

Jeff Bezos yachts in Croatia Aboena motor yacht is seen near Dubrovnik, Croatia on August 17, 2023. Abeona with overall length of 75.25 m is owned by Jeff Bezos who currently holidaying in Croatia. Gr ...
Le «canot pneumatique» du yacht de Jeff BezosImage: www.imago-images.de

Shahid Khan et son yacht Kismet

Shahid Khan, propriétaire de l’équipe de football américain des Jacksonville Jaguars et du club de football anglais Fulham FC, a, lui aussi, fait naviguer son yacht jusqu’aux Caraïbes. Signalons, au passage, que ce yacht est estimé à environ 160 millions de francs suisses.

The 200 million dollar yacht Kismet on the Vir The large luxury yacht Kismet sailed into the water area in Vir, Croatia on July 29, 2023. The yacht is worth 200 million dollars and is owned by Pakista ...
Le yacht dispose d'une sorte de bulle en verre à l'avant, à travers laquelle on peut voir directement dans l'eau.Image: www.imago-images.de

Jerry Jones et le Bravo Eugenia

Un autre propriétaire de club de football profitera également du soleil caribéen: Jerry Jones. Il est le propriétaire des Dallas Cowboys.

Luftaufnahme 109 Meter lange Motoryacht Bravo Eugenia, ausgeliefert 2018 von der holländischen Werft Oceanco an den Eigner Jerry Jones, vor Anker vor dem Fürstentum Monaco, hinten Roquebrune Cap Marti ...
Il a de la gueule le vaisseau tout éfilé de Jerry Jones.Image: www.imago-images.de

Son yacht peut accueillir quatorze invités ainsi que 30 membres d’équipage et employés. Il comprend en outre un spa, une salle de sport et un sauna. Sans oublier, cela va de soi, deux héliports installés sur le pont. Mais Jerry Jones est aussi un romantique, puisqu'il a baptisé son navire Bravo Eugenia, du nom de son épouse.

Voici à qui appartiennent les 5 plus grands voiliers du monde

Jan Koum et le Moonrise

Sur le yacht de trois étages du cofondateur de WhatsApp, Jan Koum, il y a de la place pour seize invités et 32 employés. Le navire comprend un cinéma, une salle de sport ainsi qu’un espace bien-être ou encore un héliport.

Die Superyacht des Multimilliardärs, WhatsApp-Mitgründers und ehemaligen CEO des Unternehmens, Jan Koum, verlässt den Hafen der Inselhauptstadt PalmaYacht Moonrise verlässt den Hafen von Palma de Mall ...
Jan Koum, le co-fondateur de WhatsApp, possède le luxueux méga-yacht Moonrise, un navire de 100 mètres de long.Image: www.imago-images.de

Si l’on consulte les sites de suivi maritime, la petite île des Caraïbes ressemble actuellement davantage à une image saturée de détails, un véritable jeu d’observation, qu’à un paisible paradis insulaire.

Les super yachts à Saint-Barthélémy pour Nouvel An
Chacun de ses points est un super-yacht traqué en temps réels. En quelques clics (et recherches croisées sur Google) vous pouvez découvrir à quel méga-riche tel bateau appartient.Image: capture d'écran

Si leurs embarcations ont de quoi faire rêver, notons que nombre de ces invités célèbres passent leurs journées à terre, où ils profitent également des services haut de gamme proposés par les hôtels, tandis que d'autres partent explorer de plus petites îles et criques. Mais pour ce 31 au soir, il est bien probable qu’ils restent sur l'eau scintillante des Caraïbes pour le passage à la nouvelle année et qu’ils assistent au feu d’artifice sur le port de Saint-Barth. (nib/hun)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
de Marine Brunner
Kim Kardashian dégomme des gens
Kim Kardashian dégomme des gens
de Sainath Bovay
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
de Margaux Habert
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Thèmes
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
1 / 42
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
partager sur Facebookpartager sur X
Quand le super yacht de Steve Jobs percute un autre super yacht
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des drones pour résoudre l'un des plus grands mystères de l'aviation
Les recherches du vol MH370 de Malaysia Airlines vont reprendre dans l'océan indien. Des robots sous-marins de l'entreprise Ocean Infinity vont être mobilisés pour tenter de localiser l'épave du Boeing.
Robots sous-marins plongeant jusqu'à 6000 mètres, outils de détection de pointe et périmètre resserré: près de douze ans après sa mystérieuse disparition avec 239 personnes à bord, les recherches du Boeing MH370 de Malaysia Airlines reprennent mardi dans le sud de l'océan indien.
L’article