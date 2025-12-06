Une frappe aérienne a fait plusieurs victimes au centre du Myanmar. Keystone

18 personnes tuées dans le bombardement d'un salon de thé en Birmanie

Dix-huit personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne sur une ville du centre de la Birmanie, ont indiqué samedi quatre habitants à l'AFP.

Plus de «International»

Dix-huit personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées lorsque deux bombes ont été larguées sur le canton de Tabayin, dans l'État de Sagaing, vendredi soir, a déclaré un responsable du village sous couvert d'anonymat.

L'une d'elles a touché un salon de thé. «Il y a eu beaucoup de morts au salon de thé car il y avait beaucoup de monde», a dit ce responsable à l'AFP.

Un villageois qui regardait un match de boxe dans le salon de thé, un lieu de rencontre traditionnel en Birmanie, a raconté:

«Dès que j'ai entendu les avions passer, je me suis jeté à terre»

Il a ajouté que le bruit de l'explosion était assourdissant. Il a dit:

«J'ai vu un grand incendie au-dessus de ma tête... J'ai eu de la chance, je suis rentré chez moi ensuite»

Un secouriste arrivé sur les lieux avec son équipe quinze minutes après la frappe, qui a également requis l'anonymat, a confirmé 18 décès.

Il a indiqué le vendredi soir:

«Les gens aiment se retrouver au salon de thé pour regarder les matchs de boxe et de football»

Il a précisé:

«Sept personnes sont mortes sur le coup, tandis que onze autres sont décédées à l'hôpital»

Il a ajouté que le salon de thé et une douzaine de maisons voisines étaient «entièrement détruits».

Un porte-parole de la junte n'a pas répondu à la demande de commentaires de l'AFP.

Une femme qui s'est rendue sur les lieux du sinistre samedi a raconté à l'AFP avoir vu des chiens dévorer ce qu'elle a décrit comme des corps humains sous les décombres.

Elle a indiqué que des funérailles avaient eu lieu samedi et que certains visages des victimes étaient recouverts de serviettes.

«Je suis très triste, car je connaissais très bien certaines d'entre elles», a-t-elle confié.

Cinq personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne en périphérie de Tabayin en avril, après que la junte a annoncé un cessez-le-feu pour accélérer les opérations de secours suite à un séisme historique.

La Birmanie est ravagée par la guerre civile depuis le coup d'État de 2021.Les affrontements font des frappes aériennes fréquentes une terrible réalité pour les civils. (ats/afp)