ciel clair
DE | FR
burger
International
Birmanie

18 personnes tuées dans le bombardement d'un salon de thé en Birmanie

KEYPIX - epa12563504 People walk at the bank of Inya Lake during the early morning in Yangon, Myanmar, 02 December 2025. KEYSTONE/EPA/NYEIN CHAN NAING
Une frappe aérienne a fait plusieurs victimes au centre du Myanmar.Keystone

18 personnes tuées dans le bombardement d'un salon de thé en Birmanie

Dix-huit personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne sur une ville du centre de la Birmanie, ont indiqué samedi quatre habitants à l'AFP.
06.12.2025, 18:2006.12.2025, 18:20

Dix-huit personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées lorsque deux bombes ont été larguées sur le canton de Tabayin, dans l'État de Sagaing, vendredi soir, a déclaré un responsable du village sous couvert d'anonymat.

Séisme en Birmanie: l'aide internationale afflue

L'une d'elles a touché un salon de thé. «Il y a eu beaucoup de morts au salon de thé car il y avait beaucoup de monde», a dit ce responsable à l'AFP.

Un villageois qui regardait un match de boxe dans le salon de thé, un lieu de rencontre traditionnel en Birmanie, a raconté:

«Dès que j'ai entendu les avions passer, je me suis jeté à terre»

Il a ajouté que le bruit de l'explosion était assourdissant. Il a dit:

«J'ai vu un grand incendie au-dessus de ma tête... J'ai eu de la chance, je suis rentré chez moi ensuite»

Un secouriste arrivé sur les lieux avec son équipe quinze minutes après la frappe, qui a également requis l'anonymat, a confirmé 18 décès.

Il a indiqué le vendredi soir:

«Les gens aiment se retrouver au salon de thé pour regarder les matchs de boxe et de football»

Il a précisé:

«Sept personnes sont mortes sur le coup, tandis que onze autres sont décédées à l'hôpital»

Il a ajouté que le salon de thé et une douzaine de maisons voisines étaient «entièrement détruits».

Un porte-parole de la junte n'a pas répondu à la demande de commentaires de l'AFP.

Donald Trump annonce le pire après la fusillade de Washington

Une femme qui s'est rendue sur les lieux du sinistre samedi a raconté à l'AFP avoir vu des chiens dévorer ce qu'elle a décrit comme des corps humains sous les décombres.

Elle a indiqué que des funérailles avaient eu lieu samedi et que certains visages des victimes étaient recouverts de serviettes.

«Je suis très triste, car je connaissais très bien certaines d'entre elles», a-t-elle confié.

Cinq personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne en périphérie de Tabayin en avril, après que la junte a annoncé un cessez-le-feu pour accélérer les opérations de secours suite à un séisme historique.

La Birmanie est ravagée par la guerre civile depuis le coup d'État de 2021.Les affrontements font des frappes aériennes fréquentes une terrible réalité pour les civils. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
1
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
4
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
Le 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas ont enlevé Eli Sharabi, habitant d'un kibboutz, et l'ont retenu en otage dans la bande de Gaza. Il a survécu, mais, à sa libération, il n'a retrouvé ni sa femme ni sa fille.
C'est le premier livre de mémoire écrit par un otage israélien et on le lit de la première à la dernière page sans pouvoir le lâcher.
L’article