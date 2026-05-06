Des élèves de l'Instituto Sao José se sont réfugiés sur le toit de l'établissement. Image: AFP

Un ado ouvre le feu dans une école au Brésil: deux morts

Armé, un garçon de 13 ans a semé le chaos dans un établissement scolaire de Rio Branco. Il a fini par se rendre.

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Un adolescent de 13 ans a ouvert le feu mardi dans son école du nord-ouest du Brésil, tuant deux employées, blessant une troisième ainsi qu'une élève de 11 ans, touchée par un tir à la jambe, avant de se rendre.

Selon les premiers éléments, le garçon a pénétré armé dans son école à Rio Branco, capitale de l'Etat amazonien d'Acre, et commencé à tirer des coups de feu dans un couloir menant au bureau de la direction, a expliqué à la presse le lieutenant-colonel Felipe Russo, de la Police militaire de l'Etat. Il s'est ensuite rendu et a été arrêté, de même que son beau-père, propriétaire de l'arme à feu de calibre 9 mm, selon un communiqué du gouvernement local.

Des élèves qui auraient eu connaissance des intentions du tireur et, selon Russo, hypothétiquement pu coopérer avec lui, ont été identifiés.

Les cours ont été suspendus

Eduardo Rodrigues Cavalcante, réceptionniste à l'hôtel Inacio Palace, adjacent à l'école, a raconté à l'AFP avoir vu des élèves tenter de sauter le mur de séparation des bâtiments, «sauf qu'il fait six mètres de haut et qu'un seul a réussi à le franchir». «Les autres se sont réfugiés sur le toit de l'école essayant de fuir», a-t-il raconté par téléphone, disant avoir entendu «les coups de feu et de nombreux cris».

Des images diffusées par un média local montrent une femme évacuée sur une civière, ainsi que des familles en larmes se serrant dans les bras devant l'école, où la police a été déployée.

«Face à cette tragédie, l'Etat exprime sa profonde solidarité envers les familles des victimes, la communauté scolaire de l'Institut Sao José et l'ensemble des professionnels de l'éducation touchés par cet évènement» Le gouvernement local

Des équipes de soutien psychologique ont été mobilisées pour apporter une aide aux élèves et enseignants, est-il indiqué. Conformément au protocole de sécurité en vigueur, les cours ont été suspendus pendant trois jours dans l'ensemble des établissements scolaires de l'Etat.

Les fusillades en hausse

Les attaques en milieu scolaire se sont multipliées au Brésil ces dernières années, faisant des dizaines de morts. En septembre 2025, deux adolescents ont été abattus et trois mineurs blessés dans une école de l'Etat du Ceara (nord-est).

En octobre 2023, une fusillade dans une école de São Paulo a causé la mort d'une élève de 17 ans et trois autres ont été blessés. Peu auparavant, un adolescent avait tué un élève et blessé trois autres lors d'une attaque au couteau après les cours dans une école de l'Etat du Minas Gerais (sud-est). En avril de la même année, un homme de 25 ans a tué à la hache quatre enfants âgés de 3 à 7 ans dans une crèche de l'Etat de Santa Catarina (sud). (jzs/ats/afp)