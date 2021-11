Une femme a perdu la vie dans les inondations extrêmes au Canada

Il y quelques mois, ce sont des feux de forêt qui avaient ravagé la Colombie-Britannique et provoqué l'évacuation de plusieurs districts.

La vallée du Fraser a recensé jusqu'à 250 mm de précipitations lundi. A Hope, on a vu 174 mm en 24 heures dimanche et 250 mm sur les 48 heures, du jamais vu dans cette station-là dans toute son histoire.

Selon les images retransmises par les télévisions canadiennes, la pluie a cessé mardi. Toutefois, de nombreuses routes étaient encore fermées et des villes toujours inondées.

Interrogé par la chaîne, le professeur de commerce à l'Université de Victoria Adel Guitouni voit dans la pandémie et les récentes catastrophes naturelles, la preuve de la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Selon Radio Canada, le blocage de nombreuses voies de communication risque d'entraver l’acheminement des denrées alimentaires et le transport des marchandises.

«Les inondations continuent de provoquer des dangers et des dommages importants», a-t-elle souligné. Elles ont conduit à l'interruption de «tous les services ferroviaires en provenance et à destination du port de Vancouver», a indiqué une porte-parole.

Lundi, les quelque 7000 habitants de la ville de Merritt, située à 300 km au nord-est de Vancouver, ont été évacués. «Nous nous attendons à ce que cet ordre d'évacuation reste en place pendant probablement plus d'une semaine», a indiqué mardi la municipalité, dans un communiqué.

«Si vous avez de la famille ou des amis dont vous n’avez pas de nouvelles, s’il est possible qu’il ait pu conduire dans cette région et être touché par ces glissements de terrain.»

«Le corps d'une femme a été retrouvé dans un glissement de terrain qui s'est produit sur l'autoroute 99, près de Lillooet lundi matin et les recherches se poursuivent aujourd'hui»

Pluies torrentielles, glissements de terrain et montées des eaux records: les images du déluge qui sévit actuellement dans l'ouest du Canada ont des airs d'apocalypse.

Les excuses les plus débiles en 13 mèmes

Bruits de guerre entre le Maroc et l'Algérie

Plus de «International»

Les orages de grêle ont fait un mort et plus de 10 blessés en Suisse

Une tornade tue et ravage plusieurs villes et villages tchèques

Pluies, crues et inondations: les intempéries en Suisse

Les plus partagés

Non vaccinés et assignés à résistance

Les plus commentés

«A cause du Covid, on a une génération de chiens à problèmes»

Les plus lus

Eric Abidal mouillé dans l'affaire Hamraoui?

La footballeuse du PSG Aminata Diallo semble définitivement hors de cause dans l'agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui. L'affaire serait liée à une proximité affective sur fond de jalousie entre la victime, Eric Abidal (ancien joueur et dirigeant du Barça) et son épouse.

L’affaire Kheira Hamraoui, footballeuse internationale de 31 ans, a connu un premier rebondissement le jeudi 11 novembre à la fin des 36h de garde à vue d'Aminata Diallo, sa coéquipière du PSG. Les enquêteurs ont fini par exclure la piste de la «rivalité sportive malsaine» comme mobile du crime. Un deuxième rebondissement vient de se produire. Selon les informations du quotidien Le Monde, Eric Abidal, ancien joueur et ancien directeur sportif du FC Barcelone, est directement ou indirectement mouillé dans l'affaire.