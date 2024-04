La princesse britannique, ici accompagnée de son mari Edoardo Mapelli Mozzi, aurait été très ébranlée par la nouvelle du décès de son premier petit-ami. getty/watson

L'ex de la princesse Beatrice a été retrouvé mort

Le corps de Paolo Liuzzo, dont la relation avec la princesse britannique avait fait jaser au début des années 2000, a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel à Miami, selon les médias britanniques et américains.

Plus de «International»

C'est le 7 février dernier, à 15h22, que l'Américain a été découvert dans sa chambre du CitizenM Miami Worldcenter, où il a été déclaré mort à 15h34, ont confirmé des policiers jeudi au Daily Beast. Son corps a été transporté dans son New York natal, où des funérailles auraient eu lieu le 16 février.

Si la cause du décès reste inconnue, un officier du département de police de Miami, a déclaré au Sun que la mort de Paolo Liuzzo, 41 ans, faisait «l'objet d'une enquête comme étant un décès par surdose» et que l'enquête était toujours «en cours».

Selon des initiés au tabloïd britannique, Paolo Liuzzo, dont la relation avec la princesse britannique avait fait grand bruit, avait longtemps lutté contre la drogue et plongé dans un «cercle vicieux» de dettes liées au jeu. «Paolo n'allait pas très bien sur le plan personnel», glisse un ami du disparu.

Des sources ont indiqué que Paolo Liuzzo avait lutté contre la drogue et accumulé de grosses dettes de jeu. shutterstock

Une relation très médiatique

Liuzzo et Beatrice – de six ans sa cadette – ont commencé à se fréquenter en 2005. Leur relation est restée secrète jusqu'à ce que le jeune Américain de 23 ans se joigne aux vacances de ski familiales, en Suisse, aux côtés du prince Andrew, Sarah Ferguson et d'autres membres de la famille royale.

Le jeune couple avait provoqué une véritable frénésie médiatique lorsqu'il a été révélé que Paolo avait été accusé d'homicide involontaire pour la mort d'un camarade dans son collège du Massachusetts, quatre ans plus tôt.

La romance de la princesse 17 ans et de son «american bad boy» avait fait l'objet d'une importante médiatisation.

Toute cette publicité avait conduit le jeune homme à être rapatrié aux Etats-Unis pour avoir bafoué ses conditions de probation, puisqu'il n'était autorisé à voyager à l'étranger que pour son travail. Sa probation de trois ans a été prolongée de six mois et Beatrice avait publiquement mis fin à la romance dans la foulée.

Après leur séparation en 2006, Paolo Liuzzo a enchaîné les démêlés avec la justice. Le «play-boy de Beatrice», ainsi surnommé dans les tabloïds, avait notamment été arrêté en possession de cocaïne en Australie en 2009.

La fille du prince Andrew, aujourd'hui âgée de 35 ans, n'a pas évoqué publiquement la mort de son ex-copain, mais la nouvelle l'aurait «dévastée», allègue le Sun. Elle a épousé le promoteur immobilier multimillionnaire Edoardo Mapelli Mozzi, avec qui elle a une petite fille, Sienna. (mbr)