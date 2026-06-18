Daveigh Chase, la célèbre petite fille dans le film Le Cercle, est décédée. Image: getty/imago

Daveigh Chase, star de film d'horreur, meurt à 35 ans

L'actrice américaine, connue notamment pour son rôle de Samara Morgan dans Le Cercle, est décédée mardi. Elle était également la voix de Lilo dans le Disney Lilo & Stitch.

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Daveigh Chase, qui prêtait sa voix au personnage de Lilo dans le long métrage d'animation de Disney Lilo & Stitch, est décédée mardi à Los Angeles. Elle avait 35 ans. L'actrice est également connue pour avoir joué Samara Morgan, la célèbre petite fille qui sort de la télévision dans le film d'horreur Le Cercle.

Son père, John David Schwallier, a déclaré au New York Times qu'elle était décédée à l'hôpital des suites de complications liées à une méningite bactérienne et à une septicémie. Il explique que sa fille, avec laquelle il était en froid, avait commencé à avoir des problèmes de drogue à l'âge de 13 ans et qu'elle vivait dans la rue à Los Angeles, près de l'hôpital où elle est décédée.

Chihiro et Lilo et Stitch

Daveigh Chase avait 11 ans lorsque Lilo & Stitch a connu un immense succès au box-office, et elle a continué à prêter sa voix au personnage dans des projets télévisés et des jeux vidéo.

Elle a également été choisie pour doubler en anglais Chihiro, l’héroïne principale du film Le Voyage de Chihiro du Studio Ghibli, qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation.

Sa carrière d’enfant actrice comprenait également des rôles dans des films en prises de vues réelles: elle est apparue dans une publicité pour Campbell’s Soup et a incarné la petite sœur de Jake Gyllenhaal dans le film Donnie Darko.

Dans le film Le Cercle sorti en 2002, Daveigh Chase incarnait le rôle de la méchante Samara Morgan, qui sortait en rampant des écrans de télévision, le visage dissimulé par ses longs cheveux noirs, pour terrifier les spectateurs. Cette interprétation lui a valu le MTV Movie Award de la «Meilleure méchante» en 2003.

«Lutter pour trouver la sécurité »

TMZ a identifié son petit ami comme étant Roy Hernandez et a cité une page web de collecte de fonds qu'il avait créée pour financer ses soins de santé, dans laquelle il détaillait certaines de ses épreuves. «Après une enfance difficile et une rupture douloureuse avec sa famille, Daveigh a été victime de harcèlement et a lutté pour trouver la sécurité et le bonheur dans le centre-ville de Los Angeles», a-t-il écrit. «Ensemble, nous avons trouvé des moments de bonheur et d'espoir.»

Selon The Hollywood Reporter, la vie de Daveigh Chase a été marquée par plusieurs démêlés judiciaires, notamment des accusations de possession de drogue et de conduite d’un véhicule volé. De son côté, son manager de longue date, John Ryan Jr., a confié à la BBC que la comédienne avait été hospitalisée pour malnutrition avant son décès. «Elle était formidable. Elle adorait les chats. Elle travaillait avec nous au sein d’associations de sauvetage», confie-t-il. (ag/afp)