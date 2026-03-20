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L'actrice française Isabelle Mergault est morte

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Isabelle Mergault en 2012Image: www.imago-images.de

L'actrice française Isabelle Mergault est morte

La comédienne est décédée à 67 ans. C'est Laurent Ruquier qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué.
20.03.2026, 12:5520.03.2026, 13:11

La comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault, figure populaire qui avait remporté le César du meilleur premier film en 2007, est décédée vendredi des suites d'un cancer à l'âge de 67 ans, a annoncé l'animateur Laurent Ruquier au nom de sa famille.

«Sa famille, ses amis, ont la douleur de vous annoncer que la réalisatrice, actrice et humoriste Isabelle Mergault est décédée ce matin, à Neuilly-sur-Seine, des suites d’un cancer contre lequel elle se battait courageusement depuis plusieurs mois», précise le communiqué.

(FILES) French actress Isabelle Mergault poses as she arrives for the 10th edition of the Globes de Cristal award ceremony (arts and culture) in Paris on April 13, 2015. Isabelle Mergault died at the ...
Image: AFP

Reconnaissable à son cheveu sur la langue, elle avait notamment réalisé le long-métrage Je vous trouve très beau avec Michel Blanc, lauréat du César du meilleur premier film en 2007, et était une des sociétaires de l'émission Les grosses têtes sur RTL.

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