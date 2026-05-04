Un séisme frappe le centre des Philippines

Une secousse de magnitude 6 est survenue lundi sur l'île de Samar. Aucun blessé n'est à signaler à ce stade

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Un séisme de magnitude 6 s'est produit lundi sur l'île de Samar, au centre de l'archipel des Philippines, selon l'institut géologique américain USGS. Aucun blessé n'a été signalé à ce stade. La secousse a été détectée à 14h09 (08h09 en Suisse) à une profondeur de 73,3 kilomètres, précise l'institut.

Aucun blessé n'a été signalé à ce stade, a indiqué à l'AFP un responsable de la police locale. «Ici, au commissariat, l'une des poutres qui soutenaient le toit s'est brisée (...) J'ai vu des meubles bouger», a-t-il décrit. Lui et ses collègues restent désormais à l'extérieur, craignant des répliques.

Situées dans la «ceinture de feu du Pacifique», une zone d'activité sismique intense, les Philippines subissent quotidiennement des tremblements de terre. L'est de l'île de Mindanao a ainsi été frappé en octobre par deux séismes de magnitude 7,4 et 6,7 qui ont fait au moins huit morts.

Ces tremblements de terre faisaient suite à une secousse de magnitude 6,9 survenue quelques jours plus tôt. Elle avait fait 76 morts et détruit ou endommagé 72 000 maisons dans la province de Cebu, au centre des Philippines, selon les chiffres du gouvernement. (jzs/ats)