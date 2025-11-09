larges éclaircies
Syrie: Donald Trump, plus empereur romain que jamais

Donald Trump, entre les empereurs Trajan et Hadrien. Palm Beach, 7 novembre 2025.
Donald Trump, entre les empereurs Trajan et Hadrien. Palm Beach, 7 novembre 2025.Image: AP
Donald Trump, plus empereur romain que jamais

En pactisant avec le Syrien Ahmed al-Charaa reçu lundi à Washington, Donald Trump tente de s'imposer au Proche-Orient tel un pacificateur impérial.
09.11.2025, 18:0109.11.2025, 18:01
Antoine Menusier
Antoine Menusier

Là où Georges W. Bush a échoué avec sa guerre contre le terrorisme post-11-Septembre, Donald Trump entend réussir dans le rôle du pacificateur. Qui pouvait imaginer, il y a moins d’un an, lors du renversement du dictateur Bachar al-Assad, que le nouvel homme fort de la Syrie, l’ex-djihadiste Ahmed al-Charaa, serait reçu officiellement à la Maison Blanche? Ce sera chose faite ce lundi. Une visite qualifiée d’historique, la première d’un dirigeant syrien à Washington depuis l’indépendance en 1946.

Cette réception, précédée il y a quelques jours du retrait d'Ahmed al-Charaa de la liste noire américaine des terroristes, a valeur d’adoubement pour celui qui a très vite laissé l’attirail turban-treillis au vestiaire pour enfiler le costume de la respectabilité internationale.

Donnant-donnant

Mais, comme en affaires, la reconnaissance américaine a un prix. Celui de l’intégration de Damas dans la coalition contre le terrorisme lancée en 2014 contre Daesh, l'Etat islamique gardant une présence en Syrie, et celui du déploiement de soldats américains sur une base aérienne près de la capitale syrienne. Ce faisant, à l'image de la majeure partie des des pays de la péninsule arabique, le pouvoir sunnite se rangerait dans le camp des Etats-Unis, qui n’est pas le camp russo-iranien auquel était allié Bachar al-Assad, issu de la minorité alaouite, une branche du chiisme.

Le Prix Nobel de la paix a filé sous le nez de Donald Trump cette année. Tant mieux, pourrait-on dire, car le voilà tenu de persévérer dans sa voie pacificatrice s’il entend l’obtenir un jour

La toge impériale

Le 47e président des Etats-Unis pourrait revêtir la toge de l’empereur romain, tant son implication pleine d'emphase et d'ambitions au Proche-Orient fait penser à ce que fut la présence romaine dans la région, alors découpées en provinces. Une période prospère s’ouvrit à l’époque. On sait qu’elle ne fut pas favorable aux Hébreux, chassés de leurs terres suite à la destruction du Second Temple de Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ. Mais l’Histoire ne repasse pas les plats à l’identique, et Israël aujourd’hui reste le principal allié des Etats-Unis dans l’ensemble proche-oriental.

A ceci près que le patron s’appelle Donald Trump. Il a imposé un plan de paix pour Gaza à Benyamin Netanyahou. Pas de deals dans la durée sans le silence des armes au préalable. L’allégeance de la Syrie à Washington, suite logique du rapprochement sécuritaire entre Damas et Tel-Aviv après que Tsahal eut fait sentir la poudre à Ahmed al-Charaa, est une désillusion de plus pour le régime iranien.

«Trump a snobé et humilié Netanyahou»

«Vers l’Orient compliqué avec des idées simples»

Rien n’est acquis. Gaza est un champ de ruines et de morts avec un Hamas très affaibli mais toujours vivant; en Syrie, la nécessaire réconciliation entre sunnites et alaouites s’accompagne d’exactions commises par les premiers sur les seconds. L’efficacité de la pax americana, dans l’esprit des accords d’Abraham qui allaient donner le 7 Octobre, se mesurera à la détermination des Etats-Unis à la faire appliquer.

Face à une donne réputée inextricable, Donald Trump est un peu comme le général De Gaulle qui, en 1942, déclarait «voler vers l’Orient compliqué avec des idées simples». A l’opposé d’un sketch fameux des Inconnus.👇

Vidéo: YouTube/L'humour français
