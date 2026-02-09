stratus fréquent
Cuba

Il n'y a plus de kérosène pour les avions à Cuba

The ramp of Jose Marti international airport in Habana, Cuba. xkwx panorama, travel, sky, panoramic, building, architecture, blue, landmark, tourism, cityscape, skyline, urban, view, day, clouds, ship ...
L'aéroport José Marti, à La Havane.Image: www.imago-images.de

La crise énergétique pousse l'Etat insulaire à prendre des mesures. Les compagnies aériennes ont été notifiées que l'approvisionnement en carburant est suspendu pour un mois.
09.02.2026, 09:2309.02.2026, 09:23

Les autorités cubaines ont informé dimanche les compagnies aériennes que l'avitaillement en kérosène serait suspendu pour un mois à Cuba à partir de lundi minuit en raison de la crise énergétique. Cette mesure va avoir des conséquences pour les vols long-courriers.

«L'aviation civile cubaine a notifié à toutes les compagnies qu'il n'y aurait plus d'avitaillement en JetFuel, le carburant aérien, à partir du mardi 10 février à 00h00» locales (06h00 en Suisse), a indiqué dimanche sous couvert d'anonymat un responsable d'une compagnie aérienne européenne.

Pourquoi il y a un temps d'attente infernal à l'aéroport de Genève

Ce dernier a précisé que la mesure était annoncée pour l'heure pour une période d'un mois et qu'elle allait contraindre les compagnies aériennes opérant des vols long-courriers à effectuer une «escale technique» sur les vols retour pour assurer leur ravitaillement en kérosène. Les vols régionaux devraient pouvoir poursuivre leurs liaisons normalement, a précisé la source.

Contactée, la compagnie Air France à La Havane a indiqué que sa liaison était maintenue avec une escale technique prévue dans un autre pays des Caraïbes.

Une batterie de mesures d'urgence

Cuba est confronté à une très sévère crise énergétique après la fin de l'approvisionnement en pétrole par le Venezuela, sous pression américaine, et les menaces de Washington de frapper de droits de douane les pays lui vendant du pétrole. Le gouvernement cubain a annoncé vendredi une batterie de mesures d'urgence, dont la semaine de quatre jours et la pratique du télétravail dans les administrations et les entreprises d'Etat, ainsi que des restrictions des ventes de carburant, pour faire face à la crise énergétique.

Une réduction des services de bus et de trains entre provinces, ainsi que la fermeture de certains établissements touristiques ont également été annoncées. En matière d'éducation, les journées de cours seront plus courtes et les universités fonctionneront sous forme semi-présentielle.

Le coût réel du retour du nucléaire inquiète même chez le PLR

Ces mesures doivent permettre d'économiser du carburant pour favoriser «la production de nourriture et la production d'électricité» et permettre «la sauvegarde des activités fondamentales qui génèrent des devises», a déclaré le vice-premier ministre, Oscar Pérez-Oliva Fraga à la télévision d'Etat.

Trump accusé de vouloir «asphyxier» l'économie

Après avoir tari les livraisons depuis le Venezuela à la suite de la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro au début janvier, le président américain Donald Trump a signé la semaine dernière un décret indiquant que les Etats-Unis pourraient frapper de droits de douane les pays vendant du pétrole à La Havane. Il a par ailleurs assuré que le Mexique, qui fournit Cuba en pétrole depuis 2023, allait cesser de le faire.

Pour justifier sa politique, Washington invoque une «menace exceptionnelle» que ferait peser Cuba, île caribéenne située à seulement 150 km des côtes de la Floride, sur la sécurité nationale américaine. La Havane accuse Donald Trump de vouloir «asphyxier» l'économie de l'île où les coupures d'électricité et les pénuries de carburant, déjà récurrentes ces dernières années, se sont encore accentuées. (jzs/ats)

