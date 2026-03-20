«Je rêvais que je les tabassais»: Chuck Norris venait de loin

Chuck Norris est décédé à l'âge de 86 ans. Image: AFP

«Je ne provoque pas les problèmes, je les règle»: Chuck Norris est mort

L'acteur et roi des arts martiaux Chuck Norris est décédé. Il incarnait le rêve américain et les valeurs musclées de la droite américaine. Portrait.

Paula RAMON et Raphaëlle PICARD / afp

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Roi des arts martiaux, Chuck Norris, mort à l'âge de 86 ans, a incarné sur grand et petit écran le défenseur musclé des valeurs de l'Amérique, avant de devenir malgré lui une icône du web. «C'est avec le cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien aimé Chuck Norris hier (jeudi) matin», a écrit sa famille en annonçant sa mort vendredi sur Instagram. Victime d'un malaise, il avait été hospitalisé à Hawaï.

Milliers de mèmes

Fin 2005, des internautes américains inventent des milliers de mèmes sur cet ancien champion du monde de karaté, devenu le héros des foyers américains après la série Walker Texas Ranger (1993-2001): ils y raillent les qualités surhumaines de ses personnages.

«Quand Chuck Norris regarde le soleil, il le fait cligner des yeux»

«Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini; deux fois»

Chuck Norris le 27 novembre 1985 à Paris. Image: AFP

Après en avoir ri, l'acteur finit en 2007 par porter plainte contre l'éditeur qui a compilé ces Chuck Norris Facts dans un livre. «Certains des "faits" sont racistes, obscènes ou montrent Chuck Norris se livrant à des activités illégales», détaille la plainte. Et s'il y a bien quelque chose dont Chuck Norris a horreur, c'est l'illégalité. Car l'acteur à la coupe mulet, capable de briser la nuque de ses adversaires avec la main comme avec le pied, a toujours incarné des héros honnêtes.

Qu'il traite de la violence (Sale temps pour un flic), du terrorisme (Invasion USA, Delta Force), de la guerre du Vietnam (Portés disparus 1, 2 et 3), ce combattant taciturne a défendu sans jamais ciller les valeurs américaines. «Je ne voulais incarner qu'une image positive», confiait la star au New York Times en 1993.

«Je voulais qu'on m'aime exactement comme dans la vraie vie. Je ne voulais pas de violence pure. Dans mes films, je n'attaque jamais personne. Je ne provoque pas les problèmes, je les règle» Chuck Norris

Chuck Norris lors d'une conférence de presse au Texas en 2016. Image: AFP

Au fil de ses rôles, il devient ce super-héros distribuant des balayettes contre les méchants au nom d'une Amérique triomphante. C'est primaire, et ça marche!

Incarnation du rêve américain

Chuck Norris est aussi l'incarnation du rêve américain: né pauvre dans l'Oklahoma le 10 mars 1940, son père est un Amérindien alcoolique; sa mère une Irlandaise qui élève seule ses trois fils.

«J'étais mauvais élève, timide, pas sportif et mal dans ma peau: je rêvais que je tabassais ceux qui me traitaient de métis» Chuck Norris

Chuck Norris s'adresse à la foule pour faire campagne en faveur de George W. Bush, le 30 octobre 2000. Image: AFP

Après le lycée, il part en Corée avec l'armée et apprend le judo et le karaté. Quand il rentre, il est ceinture noire. En 1968, il est sacré champion du monde des mi-lourds en karaté, titre qu'il conserve jusqu'en 1974. A Los Angeles, où il vit avec sa femme et ses deux enfants (il a aussi une fille illégitime dont il n'apprendra l'existence que bien plus tard), il ouvre plusieurs écoles de karaté et rencontre l'acteur Steve McQueen. «Steve pensait que je devrais essayer le cinéma: "Tu as cette intensité dans le regard quand tu combats qui pourrait plaire et te rapporter gros!"»

Après un essai timide en 1968 dans Matt Helm règle son comte, Bruce Lee lui offre son premier vrai rôle dans le cultissime La Fureur du dragon (1972). Chacun se rappelle avec une larme d'émotion leur combat à mort dans le Colisée de Rome.

Soutien à Netanyahou

A la ville, Chuck Norris, remarié en 1998 à une ancienne mannequin de 23 ans sa cadette, porte haut les valeurs républicaines: en 2012, ce chrétien évangélique appelle à voter Mitt Romney, prédisant «mille ans de ténèbres» si Barack Obama est réélu.

«Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et voir notre pays aller vers le socialisme» Chuck Norris

En 2013, torse nu et le poing ganté de cuir dans une vidéo, il offre un soutien improbable au Premier israélien Benjamin Netanyahou:

«Vous pensez peut-être que je suis un homme fort dans mes films, mais dans un environnement difficile comme celui du Proche-Orient, Israël a son propre homme fort: Bibi Netanyahou» Chuck Norris

Après l'apparition d'un sosie de lui lors de l'assaut du Capitole en 2021, l'octogénaire, qui a survécu à deux infarctus en 2017, est contraint de nier sa présence à Washington. Il assurait: