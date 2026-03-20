«Je rêvais que je les tabassais»: Chuck Norris venait de loin

«Je ne provoque pas les problèmes, je les règle»: Chuck Norris est mort
Roi des arts martiaux, Chuck Norris, mort à l'âge de 86 ans, a incarné sur grand et petit écran le défenseur musclé des valeurs de l'Amérique, avant de devenir malgré lui une icône du web. «C'est avec le cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien aimé Chuck Norris hier (jeudi) matin», a écrit sa famille en annonçant sa mort vendredi sur Instagram. Victime d'un malaise, il avait été hospitalisé à Hawaï.
Milliers de mèmes
Fin 2005, des internautes américains inventent des milliers de mèmes sur cet ancien champion du monde de karaté, devenu le héros des foyers américains après la série Walker Texas Ranger (1993-2001): ils y raillent les qualités surhumaines de ses personnages.
Après en avoir ri, l'acteur finit en 2007 par porter plainte contre l'éditeur qui a compilé ces Chuck Norris Facts dans un livre. «Certains des "faits" sont racistes, obscènes ou montrent Chuck Norris se livrant à des activités illégales», détaille la plainte. Et s'il y a bien quelque chose dont Chuck Norris a horreur, c'est l'illégalité. Car l'acteur à la coupe mulet, capable de briser la nuque de ses adversaires avec la main comme avec le pied, a toujours incarné des héros honnêtes.
Qu'il traite de la violence (Sale temps pour un flic), du terrorisme (Invasion USA, Delta Force), de la guerre du Vietnam (Portés disparus 1, 2 et 3), ce combattant taciturne a défendu sans jamais ciller les valeurs américaines. «Je ne voulais incarner qu'une image positive», confiait la star au New York Times en 1993.
Au fil de ses rôles, il devient ce super-héros distribuant des balayettes contre les méchants au nom d'une Amérique triomphante. C'est primaire, et ça marche!
Incarnation du rêve américain
Chuck Norris est aussi l'incarnation du rêve américain: né pauvre dans l'Oklahoma le 10 mars 1940, son père est un Amérindien alcoolique; sa mère une Irlandaise qui élève seule ses trois fils.
Après le lycée, il part en Corée avec l'armée et apprend le judo et le karaté. Quand il rentre, il est ceinture noire. En 1968, il est sacré champion du monde des mi-lourds en karaté, titre qu'il conserve jusqu'en 1974. A Los Angeles, où il vit avec sa femme et ses deux enfants (il a aussi une fille illégitime dont il n'apprendra l'existence que bien plus tard), il ouvre plusieurs écoles de karaté et rencontre l'acteur Steve McQueen. «Steve pensait que je devrais essayer le cinéma: "Tu as cette intensité dans le regard quand tu combats qui pourrait plaire et te rapporter gros!"»
Après un essai timide en 1968 dans Matt Helm règle son comte, Bruce Lee lui offre son premier vrai rôle dans le cultissime La Fureur du dragon (1972). Chacun se rappelle avec une larme d'émotion leur combat à mort dans le Colisée de Rome.
Soutien à Netanyahou
A la ville, Chuck Norris, remarié en 1998 à une ancienne mannequin de 23 ans sa cadette, porte haut les valeurs républicaines: en 2012, ce chrétien évangélique appelle à voter Mitt Romney, prédisant «mille ans de ténèbres» si Barack Obama est réélu.
En 2013, torse nu et le poing ganté de cuir dans une vidéo, il offre un soutien improbable au Premier israélien Benjamin Netanyahou:
Après l'apparition d'un sosie de lui lors de l'assaut du Capitole en 2021, l'octogénaire, qui a survécu à deux infarctus en 2017, est contraint de nier sa présence à Washington. Il assurait: