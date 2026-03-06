ciel clair
DE | FR
burger
Société
Hollywood

Les mémoires d'Eric Dane promettent d'être émouvants

This image released by Netflix shows actor Eric Dane, left, and Brad Falchuk in an episode of, &quot;Famous Last Words.&quot; (Netflix via AP) TV Eric Dane Famous Last Words
Star de Grey's Anatomy, l'acteur Eric Dane est décédé le 19 février des suites d'une insuffisance respiratoire avec la sclérose latérale amyotrophique (SLA).Keystone

Ce livre promet de vous tirer des larmes

Deux semaines à peine après la mort brutale de l'acteur Eric Dane à l'âge de 53 ans, la maison d'édition The Open Field a dévoilé la couverture de son autobiographie, qui sera publiée plus tard cette année à titre posthume. Voici ce que l'on sait.
06.03.2026, 20:5906.03.2026, 20:59

C'est un projet sur lequel il aurait «travaillé jusqu'à la toute fin», selon les mots de l'éditrice Maria Shriver, qui a dévoilé ce jeudi la couverture des mémoires d'Eric Dane, décédé le 19 février des suites d'une insuffisance respiratoire liée à sa sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Une icône de «Grey's Anatomy» est décédée

Selon le Daily Mail, l'acteur de 53 ans, gravement atteint dans sa santé depuis des mois, avait initialement signé le contrat d'édition le 8 décembre et a sans doute bénéficié d'une aide pour précipiter la publication de son premier et dernier ouvrage littéraire.

«Chaque matin, je me réveille et je me souviens immédiatement que c'est bien réel — cette maladie, ce défi — et c'est précisément pour cela que j'écris ce livre», a déclaré la défunte star de Grey's Anatomy dans un communiqué fourni aux médias par son éditeur.

«Je veux immortaliser les moments qui m'ont façonnée — les beaux jours, les difficiles, ceux que je n'ai jamais tenus pour acquis — afin que, quoi qu'il arrive, ceux qui liront ce récit se souviennent de ce que signifie vivre avec le cœur. Si partager ceci aide quelqu'un à trouver un sens à sa propre vie, alors mon histoire mérite d'être racontée.»

La sortie de My Book of Days: A Memoir in Moments, est prévue pour le 3 novembre.
La sortie de My Book of Days: A Memoir in Moments, est prévue pour le 3 novembre.image: The Open Field

My Book of Days: A Memoir in Moments, qui sortira le 3 novembre 2026 conformément aux souhaits de son auteur, racontera les derniers instants d'un homme «regardant la vie à travers le prisme d'une maladie en phase terminale».

Ces actrices nommées aux Oscars ont un point commun étonnant

L'ouvrage s'annonce, selon l'éditeur, comme «profondément personnel» et «une réflexion sur la famille, la résilience, la foi, la sobriété, la paternité et ce que signifie vivre pleinement face à une maladie en phase terminale». Avec honnêteté, il retrace «tout»: des difficultés de ses débuts à Hollywood à la paix chèrement acquise de la sobriété, en passant par la profonde lucidité qui a accompagné son diagnostic.

Lorsqu'il a écrit son livre, Eric Dane avait à l'esprit à la fois ses filles, Billie, 16 ans, et Georgia, 14 ans, issues de son mariage de 14 ans avec son épouse Rebecca Gayheart, qui s'est terminé en 2018, ainsi que les lecteurs en général.

«Il m’a dit qu’il voulait que sa famille sache combien il les aimait et qu’il voulait leur laisser une histoire dont ils pourraient être fiers»
Maria Shriver, propriétaire de la maison d’édition Open Field, dans un communiqué

Les recettes des ventes reviendront probablement aux deux enfants de l'acteur, qui a reçu un diagnostic de SLA (également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig), en avril dernier. Il est décédé d'une insuffisance respiratoire liée à cette maladie. (mbr)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Megan Fox a trouvé comment faire craquer son ex
Megan Fox a trouvé comment faire craquer son ex
de Imke Gerriets
Justin Timberlake ne veut pas que vous voyiez cette vidéo
Justin Timberlake ne veut pas que vous voyiez cette vidéo
de Marine Brunner
Léna Situations agace ceux qui ont piétiné leurs rêves de gosse
1
Léna Situations agace ceux qui ont piétiné leurs rêves de gosse
de Fred Valet
Nicole Kidman a acquis une compétence glaçante pour sa prochaine série
Nicole Kidman a acquis une compétence glaçante pour sa prochaine série
Vidéo: watson

26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami

1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Êtes-vous du genre à regarder le téléphone des autres?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Des bruits de missiles»: Bigflo et Oli sont bloqués à Dubaï
Bloqués à Dubaï après une escale qui a tourné court en raison des tensions géopolitiques, Bigflo et Oli partagent leur «retour à la réalité» forcée à quelques jours de la sortie de leur album Karma.
En raison des bombardements iraniens, perpétrés en réaction à l'attaque d'Israël et des Etats-Unis, des stars et influenceurs français, comme Maeva Ghennam, Kim Glow ou encore l'ancienne Miss France Elodie Gossuin, sont bloqués à Dubaï. En effet, de nombreux vols ont été annulés après la fermeture de l'espace aérien au-dessus des Emirats arabes unis.
L’article