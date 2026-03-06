Star de Grey's Anatomy, l'acteur Eric Dane est décédé le 19 février des suites d'une insuffisance respiratoire avec la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Keystone

Ce livre promet de vous tirer des larmes

Deux semaines à peine après la mort brutale de l'acteur Eric Dane à l'âge de 53 ans, la maison d'édition The Open Field a dévoilé la couverture de son autobiographie, qui sera publiée plus tard cette année à titre posthume. Voici ce que l'on sait.

Plus de «Société»

C'est un projet sur lequel il aurait «travaillé jusqu'à la toute fin», selon les mots de l'éditrice Maria Shriver, qui a dévoilé ce jeudi la couverture des mémoires d'Eric Dane, décédé le 19 février des suites d'une insuffisance respiratoire liée à sa sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Selon le Daily Mail, l'acteur de 53 ans, gravement atteint dans sa santé depuis des mois, avait initialement signé le contrat d'édition le 8 décembre et a sans doute bénéficié d'une aide pour précipiter la publication de son premier et dernier ouvrage littéraire.

«Chaque matin, je me réveille et je me souviens immédiatement que c'est bien réel — cette maladie, ce défi — et c'est précisément pour cela que j'écris ce livre», a déclaré la défunte star de Grey's Anatomy dans un communiqué fourni aux médias par son éditeur.

«Je veux immortaliser les moments qui m'ont façonnée — les beaux jours, les difficiles, ceux que je n'ai jamais tenus pour acquis — afin que, quoi qu'il arrive, ceux qui liront ce récit se souviennent de ce que signifie vivre avec le cœur. Si partager ceci aide quelqu'un à trouver un sens à sa propre vie, alors mon histoire mérite d'être racontée.»

La sortie de My Book of Days: A Memoir in Moments, est prévue pour le 3 novembre. image: The Open Field

My Book of Days: A Memoir in Moments, qui sortira le 3 novembre 2026 conformément aux souhaits de son auteur, racontera les derniers instants d'un homme «regardant la vie à travers le prisme d'une maladie en phase terminale».

L'ouvrage s'annonce, selon l'éditeur, comme «profondément personnel» et «une réflexion sur la famille, la résilience, la foi, la sobriété, la paternité et ce que signifie vivre pleinement face à une maladie en phase terminale». Avec honnêteté, il retrace «tout»: des difficultés de ses débuts à Hollywood à la paix chèrement acquise de la sobriété, en passant par la profonde lucidité qui a accompagné son diagnostic.

Lorsqu'il a écrit son livre, Eric Dane avait à l'esprit à la fois ses filles, Billie, 16 ans, et Georgia, 14 ans, issues de son mariage de 14 ans avec son épouse Rebecca Gayheart, qui s'est terminé en 2018, ainsi que les lecteurs en général.



«Il m’a dit qu’il voulait que sa famille sache combien il les aimait et qu’il voulait leur laisser une histoire dont ils pourraient être fiers» Maria Shriver, propriétaire de la maison d’édition Open Field, dans un communiqué

Les recettes des ventes reviendront probablement aux deux enfants de l'acteur, qui a reçu un diagnostic de SLA (également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig), en avril dernier. Il est décédé d'une insuffisance respiratoire liée à cette maladie. (mbr)

Vidéo: watson