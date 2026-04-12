Justin Bieber prend cher après Coachella
Il est de retour. Et c'est un vrai bide? Après plusieurs années de vacances, Justin Bieber revient, et pas n'importe comment: il était la tête d'affiche de Coachella samedi.
Mais sa prestation, tant attendue par les fans, et scrutée par les commentateurs, a suscité une vague de réactions pour le moins... contrastées, rapporte 20 minutes.
En effet, le chanteur canadien a pris le contrepied des attentes. Plutôt que d’enchaîner ses plus grands succès, il a privilégié des morceaux récents et peu connus, déroutant une partie du public.
Monté sur scène à 23h25 (8h25 en Suisse), à l’heure malgré les rumeurs de retard, il est apparu dans une tenue très décontractée — short, hoodie et lunettes de soleil.
Les réseaux s'enflamment
Très vite, les critiques ont afflué sur les réseaux sociaux. Beaucoup de spectateurs ont regretté une setlist dominée par des titres récents comme All I Can Take, Speed Demon ou Walking Away, tandis que des tubes emblématiques comme Baby ou Beauty and a Beat n’étaient que brièvement évoqués.
I can’t believe that this is a headliner this is just a mess no good production, horrible visuals, no outfit changes, no backup dancers and performing khia songs 💀 who made him headline 😭 #bieberchella pic.twitter.com/NlPJ4wgSp3— Cyberstar (@harryqr_) April 12, 2026
Si quelques hits comme Stay ou Sorry ont bien été interprétés, cela n’a pas suffi à convaincre une partie du public, qui a par ailleurs pointé du doigt un show jugé faible visuellement.
I fell for the #BIEBERCHELLA hype and now I’ve sat here for nearly 30 minutes watching him walk around and kick his feet while dj-ing his own set and I stayed up until 2am to do it pic.twitter.com/YeoI4uTqRc— kins ⸆⸉🫧 (@kinsofmyheart) April 12, 2026
Certains commentaires ont été particulièrement sévères, dénonçant une prestation indigne d’une tête d’affiche et évoquant «une insulte» pour des fans ayant payé cher. D’autres ont même parlé de «pire performance de Coachella».
Malgré ces critiques, le concert a aussi comporté des moments plus émouvants — et largement appréciés. Justin Bieber a dédié plusieurs chansons à sa femme Hailey, comme Go Baby, et s’est adressé directement au public, allant jusqu’à demander des suggestions de titres via le livestream — une initiative inhabituelle pour un événement de cette ampleur.
Il a également revisité son parcours en diffusant d’anciennes vidéos de ses débuts sur YouTube.
Au final, les avis restent divisés. Certains saluent une performance sincère et audacieuse, y voyant une démarche artistique assumée, tandis que d’autres aimeraient bien se faire rembourser le billet. Reste désormais à savoir si cette apparition marque un véritable retour musical pour l’artiste.
(dag)