Justin Bieber a laissé des impressions mitigées à ses fans, lors de son grand come-back. getty

Justin Bieber prend cher après Coachella

En misant sur des titres récents plutôt que sur ses tubes, Justin Bieber a provoqué une vague de critiques après son grand come-back sur scène, en guise de tête d'affiche à Coachella.

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Il est de retour. Et c'est un vrai bide? Après plusieurs années de vacances, Justin Bieber revient, et pas n'importe comment: il était la tête d'affiche de Coachella samedi.

Mais sa prestation, tant attendue par les fans, et scrutée par les commentateurs, a suscité une vague de réactions pour le moins... contrastées, rapporte 20 minutes.

En effet, le chanteur canadien a pris le contrepied des attentes. Plutôt que d’enchaîner ses plus grands succès, il a privilégié des morceaux récents et peu connus, déroutant une partie du public.

Monté sur scène à 23h25 (8h25 en Suisse), à l’heure malgré les rumeurs de retard, il est apparu dans une tenue très décontractée — short, hoodie et lunettes de soleil.

Les réseaux s'enflamment

Très vite, les critiques ont afflué sur les réseaux sociaux. Beaucoup de spectateurs ont regretté une setlist dominée par des titres récents comme All I Can Take, Speed Demon ou Walking Away, tandis que des tubes emblématiques comme Baby ou Beauty and a Beat n’étaient que brièvement évoqués.

Si quelques hits comme Stay ou Sorry ont bien été interprétés, cela n’a pas suffi à convaincre une partie du public, qui a par ailleurs pointé du doigt un show jugé faible visuellement.

Certains commentaires ont été particulièrement sévères, dénonçant une prestation indigne d’une tête d’affiche et évoquant «une insulte» pour des fans ayant payé cher. D’autres ont même parlé de «pire performance de Coachella».

Malgré ces critiques, le concert a aussi comporté des moments plus émouvants — et largement appréciés. Justin Bieber a dédié plusieurs chansons à sa femme Hailey, comme Go Baby, et s’est adressé directement au public, allant jusqu’à demander des suggestions de titres via le livestream — une initiative inhabituelle pour un événement de cette ampleur.

Il a également revisité son parcours en diffusant d’anciennes vidéos de ses débuts sur YouTube.

Au final, les avis restent divisés. Certains saluent une performance sincère et audacieuse, y voyant une démarche artistique assumée, tandis que d’autres aimeraient bien se faire rembourser le billet. Reste désormais à savoir si cette apparition marque un véritable retour musical pour l’artiste.

(dag)