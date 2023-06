En octobre dernier, la piscine de Mar-a-Lago a provoqué une inondation. Un dégât des eaux qui n'a pas dérangé son propriétaire... bien au contraire. montage: watson

La piscine de Trump a débordé et c'est très suspect

En général, un dégât des eaux n'arrange personne. Sauf quand on s'appelle Donald Trump, et que notre maison se trouve justement dans le viseur du gouvernement américain. Oups!



Plus de «International»

En octobre dernier, Donald Trump aurait pu se fâcher très fort. Pas tant parce que sa demeure de Mar-a-Lago vient juste de faire les frais d'une perquisition de grande ampleur par le FBI, quelques semaines plus tôt.

Non non. Mais parce qu'un employé maladroit, chargé de vider la piscine du complexe, a fini par inonder une autre pièce. Or, cette pièce était justement celle qui contenait tous serveurs informatiques de Mar-a-Lago. Mais oui, celle qui abrite toutes les images de vidéosurveillance.

En pleine enquête du gouvernement sur les documents classifiés conservés par l'ancien président, avouez que c'est ballot.

Une série d'évènements suspects

L'incident, qui s'est produit environ deux mois après la descente historique du FBI chez Trump, n'avait encore jamais été signalé. L'information exclusive a été révélée en début de semaine à CNN, par des «sources proches du dossier».

Bien qu'on ignore si cet incident malencontreux est le simple fruit d'une erreur humaine, ou si la pièce a été intentionnellement inondée, il s'est produit au milieu d'une série d'événements que les procureurs fédéraux ont qualifiés de «suspects».

On rembobine. En mai 2022, bien avant la perquisition retentissante de Mar-a-Lago, Donald Trump est sommé de rendre tous les documents secrets qu'il aurait conservé illégalement à la fin de sa présidence. De bonne grâce, son avocat, Evan Corcoran, remet lui-même une poignée de dossiers au FBI. Après quoi, l'avocat est formel: il n'y a plus rien à récupérer. Circulez, il n'y a rien à voir.

Des propos bientôt contredits par les caméras de surveillance de Mar-a-Lago: sur les images, on reconnait Walt Nauta, l'assistant personnel de Donald Trump, accompagné du préposé à l'entretien de la résidence, en grand déménagement. Des dizaines boîtes de documents auraient ainsi été déplacées à l'intérieur du complexe, notamment la fameuse salle de stockage.

Placé devant les faits et les images de surveillance, Walt Nauta avoue au FBI que Donald Trump en personne lui aurait ordonné de déplacer ces boîtes.

Coïncidence? Selon des personnes proches du dossier à CNN, l'employé qui a vidé la piscine et inondé la pièce, est le même que celui ayant assisté Walt Nauta pendant le déplacement des boîtes.

Alors que l'enquête fédérale sur les documents classifiés suit son cours, les enquêteurs cherchent à savoir si des employés de Mar-a-Lago auraient reçu des instructions spécifiques pour faire obstruction à l'enquête ou détruire des preuves. En attendant d'en savoir plus, la piscine de la résidence a été remplie à nouveau. Donald Trump peut refaire trempette.