Donald Trump joue avec les nerfs de l'économie mondiale. Keystone

Donald Trump fait volte-face et suspend les surtaxes pendant 90 jours

Donald Trump et ses manoeuvres donnent des insomnies à Wall Street et bousculent le multilatéralisme. Et voilà que le président américain annonce que les surtaxes imposées aux autres pays sont suspendues trois mois, sauf pour la Chine, laissant poindre un risque d'une récession mondiale.

Plus de «International»

La guerre commerciale devient un duel: dans une volte-face spectaculaire, Donald Trump a annoncé mercredi qu'il augmentait encore les droits de douane sur les produits venus de Chine, mais qu'il suspendait pendant trois mois des surtaxes imposées aux autres pays.

Wall Street, qui avait plongé récemment à cause de la guerre commerciale déclenchée par la Maison-Blanche, a immédiatement bondi à l'annonce de cette pause, et le cours du pétrole, déprimé par les risques de récession, est reparti à la hausse.

Reprochant à la deuxième puissance mondiale son «manque de respect», le président américain a annoncé porter «immédiatement» à 125% la taxe frappant les importations chinoises, qu'il venait déjà de faire monter à plus de 100%.

Trump en a marre d'être «dépouillé»

La Chine doit cesser de «dépouiller» les Etats-Unis, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

Il assure par ailleurs que «plus de 75 pays» se sont manifestés auprès de son gouvernement pour «négocier» une solution en matière commerciale.

Ces pays n'ayant selon lui pas «riposté» contre les Etats-Unis, Donald Trump leur accorde donc «une pause de 90 jours et des droits réciproques substantiellement réduits durant cette période, de 10%, également effectifs immédiatement».

Le Dow Jones et le Nasdaq ont immédiatement flambé, l'indice technologique gagnant jusqu'à 10%. Le cours du pétrole, déprimé par les risques de récession, est reparti à la hausse.

«Stratégie magistrale»

«RESTEZ COOL. Tout va bien se passer», avait déclaré Donald Trump sur son réseau social dans la matinée, ajoutant même, en référence aux bonnes affaires à faire après la baisse des Bourses des derniers jours: «C'EST LE MOMENT D'ACHETER».

Ses partisans sont immédiatement montés au front pour nier toute volte-face improvisée, après plusieurs journées de convulsion des marchés, où même la dette américaine a été chahutée, et alors que les sondages montrent une défiance croissante des Américains envers leur imprévisible président.

Le ministre des Finances Scott Bessent expliquait, à propos du président américain:

«C'était sa stratégie depuis le début»

Il juge que ce dernier avait «poussé la Chine à la faute».

L'un de ses proches conseillers, Stephen Miller, a lui vanté la «stratégie magistrale» et «l'audace» de Donald Trump, qui a selon lui pour effet d'«isoler» Pékin.

Le républicain avait semé une réelle panique dans les capitales du monde entier en annonçant il y a une semaine des surtaxes douanières sur les produits de 60 partenaires commerciaux - ayant pour résultat un taux de 20% par exemple sur les produits européens, 24% sur les marchandises japonaises - avec un traitement déjà particulièrement brutal de la Chine (104%).

Ces droits de douane punitifs, suspendus donc sauf pour la Chine, étaient entrés en vigueur mercredi à 06h01 heure suisse.

La deuxième puissance mondiale avait répliqué du tac-au-tac, annonçant qu'elle porterait ses surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84%, et non 34% comme initialement prévu, à partir de jeudi à 12H01 heure chinoise.

«Accord juste»

Visée depuis mi-mars par des droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium, l'Union européenne avait adopté mercredi ses premières mesures de riposte, contre plus 20 milliards d'euros de marchandises «made in USA» soigneusement sélectionnés: soja, volaille, riz, bois, motos....

Elle avait laissé entendre que d'autres mesures pourraient être révélées la semaine prochaine.

Bruxelles s'était toutefois dite prête à suspendre ses droits de douane «à tout moment» en cas d'accord «juste et équilibré» avec Washington, cela avant que le président américain ne fasse marche arrière.

La bagarre douanière déclenchée par Donald Trump a conduit les économistes à alerter sur les risques de flambée de l'inflation et de récession.

La guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine pourrait réduire de «jusqu'à 80%» le commerce de marchandises entre les deux premières économies du globe et effacer «près de 7%» du PIB mondial sur le long terme, a mis en garde mercredi la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala.

Sans même parler de l'escalade diplomatique entre les deux premières puissances mondiales, dont la relation était déjà tendue.

La Chine a appelé mercredi ses citoyens à la «prudence» face aux «risques» potentiels d'un voyage touristique aux Etats-Unis. (ats/afp/svp)