A Minneapolis, un groupe de personne a manifesté devant un bâtiment de l'ICE.

Les manifestants anti-ICE ont utilisé des armes inédites

Samedi, les manifestations contre la police de l'immigration américaine ont pris un tournant inatendu. A Minneapolis, il a plu des sex-toys.

Il y a quelques semaines, Donald Trump avait sommé le Minnesota de rendre des comptes. En cause, les saillies de certains républicains qui avaient qualifié l'Etat américain de repère de «migrants illégaux criminels et de terroristes».

Depuis, dans le cadre de la très controversée Operation Metro Surge, des migrants sont arrêtés et victimes de violences parfois d’une extrême brutalité, jusqu'à faire un mort.

Les manifestants s'équipent de sex-toys

Un mois après que Renee Good a été abattue à Minneapolis, des centaines de personnes sont à nouveau descendues dans la rue samedi.

En signe de protestation, nombre d’entre elles avaient apporté des godemichets pour les jeter sur des voitures dans lesquelles se trouvaient, selon elles, des agents fédéraux.

Les manifestants s’étaient rassemblés devant le Whipple Federal Building. Le bâtiment sert dans de nombreux cas de lieu de détention temporaire pour des personnes arrêtées par l’ICE. Le traitement des demandes d’asile et des procédures d’expulsion y est également effectué.

Dès qu’un véhicule quittait ou pénétrait sur le site attenant, des volées de godemichés passaient par-dessus les barrières séparant les manifestants du terrain. Des vidéos montrent des scènes insolites, dans lesquelles des policiers ramassent un godemiché après l’autre pour les renvoyer dans la foule.

La raison qui a conduit au choix des sex-toys n’est pas tout à fait claire. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont toutefois ceux qui se disent enthousiastes face à l’action. Un utilisateur de Reddit écrit ainsi:

«C’est la façon la plus drôle de protester. Cela fixe un tout nouveau standard»

Un autre se plaint:

«Qui a donc l’argent pour jeter un godemiché? Ces trucs ne coûtent-ils pas au moins 60 dollars pièce?»

En réponse, un commentaire lui fait remarquer que, pour l’action de protestation, des produits très bon marché de fournisseurs discount ont probablement été utilisés.

L'utilisation des godes est nouvelle

En réalité, ce n’est pas la première fois que des sex-toys sont associés aux protestations contre l’ICE. Dernièrement, le sex-shop Smitten Kitten de Minneapolis avait attiré l'attention lorsque les propriétaires l’avaient transformé à court terme en point de collecte de dons. On ajoute désormais aux godemichés et aux tenues de bondage de la nourriture pour bébés et du lait.

Le magasin a en outre organisé, avec d’autres entreprises locales, des collectes de dons pour le Minnesota. Une employée du site goodgoodgood explique:

«Nous collectons de l’argent et des biens pour des familles contraintes de rester chez elles, soit parce qu’elles ont peur de la présence de l’agence de l’immigration ICE en ville, soit parce que leurs enfants ne peuvent pas aller à l’école»

La situation reste tendue

Comme le rapporte le New York Post, au moins 42 personnes ont été interpellées samedi dans le cadre de ces manifestations. Les autorités locales ont indiqué que la situation s’était ensuite envenimée et que certains manifestants avaient également lancé des blocs de glace.

Au milieu de la semaine, le gouvernement américain avait annoncé le retrait immédiat de 700 forces d’intervention de l’État du Minnesota.

Le responsable des questions frontalières de Donald Trump, Tom Homan, a déclaré mercredi que cette mesure concernait aussi bien des agents de l’autorité de l’immigration ICE que de l’agence de protection des frontières CBP. On ignore si cette directive a déjà été mise en œuvre.

