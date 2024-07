Image: Montage watson

Peter Thiel, le «faiseur de rois» qui a forgé le vice-président de Trump

Il fait partie de ces entrepreneurs qui rôdent et investissent en restant dans l'ombre. Peter Thiel oeuvre dans les coulisses du pouvoir et a porté son poulain JD Vance jusqu'au poste de colistier de Donald Trump.

Dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan, Lewis Strauss, incarné Robert Downey Jr. et ennemi du papa de la bombe atomique, murmure cette phrase bourrée de sens à un assistant du Sénat, joué par Alden Ehrenreich:

«Le pouvoir reste dans l'ombre»

Cette citation colle parfaitement à Peter Thiel, un entrepreneur à succès qui fait partie du cercle restreint de la mafia PayPal. Sa fortune s'est multipliée grâce à ses investissements en tant que premier investisseur de Facebook.

L'homme d'affaires de 56 ans, qui a vu le jour à Francfort en Allemagne, s'est d'abord rempli les poches en tant qu'un des fondateurs de PayPal - en compagnie d'Elon Musk.

La «mafia PayPal», on en parlait ici: «La mafia PayPal» fait trembler la Silicon Valley

Il est un adepte de la méthode «contrarian», comprenez par là l'expression d'une personne qui va à l’encontre du dogme de l’air du temps. Il s'est aussi fait l'auteur d'un essai, en 2009, dans lequel «il ne croit plus que la liberté et la démocratie soient compatibles».

Un pouvoir mis au service de JD Vance

Une influence qui a bénéficié au nouveau colistier de Donald Trump, JD Vance. Le sénateur de l'Ohio s'est associé depuis plusieurs années à cette éminence grise. Grâce à Peter Thiel, le potentiel futur vice-président a réussi une perçée politique retentissante.

L'équation Vance-Thiel, l'ombre du financier de la tech est grande. Ou l'influence, c'est selon. Les deux hommes se sont rencontrés à Yale alors que JD Vance était étudiant et Thiel était venu bavarder devant un parterre d'universitaires. Ce jour-là, la première pierre est posée entre les deux hommes.

La suite est une success story, le rêve américain par excellence. En fondant la société Narya Capital, active dans le capital-risque, JD Vance a rendu hommage à l'auteur JRR Tolkien et par la même occasion au milliardaire Peter Thiel. Pourquoi? Thiel est captivé, voire obsédé par l'auteur, usant sans vergogne des noms de l'univers de Tolkien pour nommer ses sociétés.

«Les gens intelligents sont athées»

Le lien entre le sénateur de l'Ohio (et désormais colistier de Trump) et le milliardaire d'origine allemande est solide. Il prendra même une dimension quasi divine: Vance confiait que Thiel avait défié sa vision et son modèle social, bousculant jusqu’à son catholicisme. Mais Peter Thiel a rebattu les cartes en lui injectant son idéologie, prétextant que «les gens stupides étaient chrétiens et les intelligents athées».

Faut-il le croire? En tout cas, Thiel a rapporté des millions à Vance, pour ensuite financer la campagne de «son» candidat et le porter jusqu'au Sénat: 15 millions, la plus grosse somme jamais allouée pour soutenir un seul candidat au Sénat. Le PAC pro-Vance (un comité d'action politique) a dépensé plus en publicités pour élire le natif de l'Ohio que tout l'argent que la campagne de Vance a récolté par elle-même.

C'est une autre étape dans leur relation privilégiée, après que Thiel a d'abord investi à hauteur d'environ 100 millions de dollars dans Narya Capital.

Les billets verts sont correctement investis et le carnet d'adresses de Thiel fait le reste. Comme le surnomme le Financial Times, le faiseur de rois de la Silicon Valley dispose d'un réseau d'investisseurs dévoués, baptisé «Thielverse».

Comme l'insinue au Financial Times Blake Masters, un autre protégé de Thiel qui se présente au Congrès américain:

«L’avenir pour les Etats-Unis que le programme Trump-Vance va façonner est très prometteur»

Surtout pour la Silicon Valley et ses pontes.

Thiel organise la rencontre entre Vance et Trump

Cette union républicaine a été scellée dans l'un des fiefs de Trump et les deux hommes ont été réunis pour évoquer les critiques féroces de Vance à l'encontre du candidat MAGA. L'heure était à l'apaisement et à l'échange des opinions politiques. Derrière cette opération séduction de Vance, vous vous demandez peut-être qui a calé ce rendez-vous dans le manoir de Mar-a-Lago? Peter Thiel himself.

Car Thiel joue sa partition sans déborder. Le libertarien convaincu, au gros carnet de chèques dans la poche, manœuvre dans les coulisses; il se permet d'utiliser JD Vance comme pion privilégié, histoire de greffer son idéologie à la Maison-Blanche, petit à petit.

La méthode est bien huilée: une fois élu au Sénat, Vance a quitté le navire Narya et a montré les crocs en politique, traînant Thiel dans son sillage.

Dans la foulée de son arrivée au Sénat, des documents fédéraux ont montré que Vance avait des billes dans plus de 100 start-up, et beaucoup d'entre elles sont des entreprises fondées ou soutenues par... Thiel. Encore lui.

Plus vous épluchez la trajectoire de ces élections présidentielles, plus vous mesurez le poids du financier d'origine allemande. En propulsant JD Vance, l'impact de Thiel pourrait s'apparenter à celui d'un Dick Cheney sous l'ère Bush, utilisant son protégé de 39 ans pour gravir les échelons. Sans trop se mouiller, laissant Vance en première ligne.

Décisif et incisif, Thiel passe le plus clair de son temps à investir sur des têtes. Le faiseur de rois de la Silicon Valley a décidé d'étendre son pouvoir en pilotant son poulain à Washington, l'obligeant à basculer dans le camp des trumpistes, alors que Vance avait qualifié Trump de «Hitler de l'Amérique».

«Les amateurs recherchent la lumière», soufflait Lewis Strauss dans Oppenheimer.

Peter Thiel est l'homme qui murmure à l'oreille de JD Vance, voire de l'Amérique, sachant que son poulain est déjà pressenti pour être le futur président en 2028. L'évidence comme le nez au milieu de la figure.