Donald Trump avait lancé en février l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les Etats-Unis. Keystone

Trump présidera mercredi une «grande réunion» sur Gaza

Un «plan très complet» sur l'après-guerre dans le territoire palestinien va être élaboré mercredi à Washington sous la direction du président américain, assure son émissaire spécial Steve Witkoff.

Donald Trump présidera mercredi une «grande réunion» à la Maison Blanche sur l'après-conflit à Gaza, a annoncé mardi son émissaire spécial Steve Witkoff. «Nous avons une grande réunion à la Maison Blanche demain (mercredi), sous la direction du président, et nous élaborons un plan très complet sur le jour d'après» dans le territoire palestinien dévasté par la guerre depuis près de deux ans, a-t-il affirmé sur Fox News, sans donner plus de détails.

«Je pense que beaucoup de gens vont constater à quel point c'est solide et guidé par de bonnes intentions», a-t-il affirmé, ajoutant que le plan «reflétait les motivations humanitaires du président Trump».

Le président américain avait lancé en février l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les Etats-Unis pour la reconstruire et en faire la «Riviera du Moyen-Orient», une fois vidée de ses habitants. Il a répété que ces derniers pourraient être déplacés vers l'Egypte et la Jordanie.

Salué par l'extrême droite israélienne, ce plan a été rejeté par les pays arabes et la plupart des pays occidentaux, l'ONU mettant de son côté en garde contre un «nettoyage ethnique» à Gaza.

Netanyahou vague sur ses intentions

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé début août un plan de l'armée visant selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou à «terminer la guerre». Ce plan prévoit notamment la mise en place, à terme, d'une «administration civile pacifique non israélienne» dans le territoire palestinien.

Dans une vidéo diffusée mardi à l'issue d'une réunion du cabinet de sécurité, Benjamin Netanyahou est toutefois resté vague sur les intentions de son gouvernement.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte basé sur des données officielles.

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 62 819 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. (jzs/ats)