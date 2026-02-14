Casey Wasserman est impliqué dans le scandale Epstein

Le président du comité des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, Casey Wasserman, annonce la vente de son agence artistique après avoir été lié au scandale Jeffrey Epstein, bien qu'il reste en poste à la tête du comité.

Dans la tourmente, Casey Wasserman reste le patron des JO 2028. Keystone

Le patron des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 Casey Wasserman va céder son agence artistique, selon des informations parues samedi dans des médias américains. Il a été impliqué dans la récente vague de révélations concernant le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Wasserman a fait l'objet de demandes de démission de plus en plus pressantes de son poste de président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028 après la divulgation, le mois dernier par le Ministère américain de la justice de courriels osés qu'il avait envoyés en 2003 à l'ancienne petite amie de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

Dans une note adressée vendredi soir aux employés de l'agence artistique Wasserman, qui porte son nom et a pour clients des sportifs, des chanteurs et d'autres personnalités du divertissement, le dirigeant de 51 ans aurait déclaré qu'il vendrait l'entreprise mais resterait à la tête du comité olympique, rapportent des médias américains.

«Erreurs personnelles»

«Je suis profondément désolé que mes erreurs personnelles passées vous aient causé tant de désagréments.» Wasserman

«Ce n'est pas juste pour vous, ni pour les clients et partenaires que nous représentons avec tant d'énergie et auxquels nous accordons tant d'importance», souligne le texte.

Wasserman indique dans la note que la mention de son nom dans les courriels d'Epstein était «devenue une distraction», selon le Los Angeles Times.

Il n'a pour l'instant été accusé d'aucun acte criminel dans le cadre de ce scandale. Dans des excuses publiées le mois dernier, il a assuré que ses échanges avec Maxwell, qui purge une peine de 20 ans pour trafic de mineures pour le compte d'Epstein, avaient eu lieu avant que ses crimes ne soient révélés au grand jour.

Le comité exécutif des Jeux olympiques d'été de Los Angeles 2028 a déclaré cette semaine qu'il devait rester à son poste après une enquête sur son implication dans ces révélations.

Plusieurs élus locaux de Los Angeles ont en revanche demandé à Wasserman de se retirer de la direction des Jeux olympiques d'été.

Son agence artistique représente une pléiade de stars issues du monde de la musique, du sport et du divertissement, dont Pharrell Williams ou les groupes Coldplay et Imagine Dragons. De nombreux artistes, dont la chanteuse-compositrice Chappell Roan, lauréate d'un Grammy Award, ont annoncé leur départ de l'agence depuis que son implication dans le scandale a été révélée. (dal/ats/afp)