Guerre contre l'Ukraine

Ils risquent leur vie pour échapper à la mobilisation en Ukraine

epa04344085 A man looks at a damaged house in Donetsk, eastern Ukraine, 07 August 2014. The death toll mounted on 06 August as Ukrainian and separatist forces fought for control of several eastern cit ...
Tous les hommes âgés de 23 à 60 ans soumis à l'obligation militaire ne sont pas autorisés à quitter l'Ukraine. (Image d'illustration)Image: EPA/EPA

«Personne ne veut la paix»: il a fui l'Ukraine au péril de sa vie

Pour échapper à la mobilisation en Ukraine, des hommes risquent leur vie en fuyant vers la Roumanie. Viktor, 34 ans, raconte sa traversée et son refus de la guerre contre la Russie.
04.01.2026, 06:4804.01.2026, 06:48

Le Maramures est une région du nord de la Roumanie, située juste de l'autre côté de la frontière occidentale de l'Ukraine. Viktor Pinkhasov vient de la franchir: en quittant l'Ukraine, il a échappé à l'obligation d'être envoyé au front pour combattre.

La CNN a interrogé Viktor, 34 ans, sur les circonstances de sa fuite et sur ses projets pour l'avenir. Ce dernier a ainsi résumé:

«Je veux être libre et vivre»

Selon le média Ukrainska Pravda, le parquet général ukrainien aurait ouvert près de 290 000 procédures pénales pour absence illégale de militaires. La loi martiale en vigueur interdit à tous les hommes âgés de 23 à 60 ans soumis à l'obligation militaire de quitter le pays.

Viktor n'aurait donc, d'un point de vue légal, pas dû s'enfuir.

La région roumaine du Maramures se situe au nord du pays.
La région roumaine du Maramures se situe au nord du pays.carte: watson

La vie de Viktor et sa fuite

Viktor explique qu'il est originaire de la capitale, Kiev, où il travaillait comme chauffeur de taxi. Il confie à CNN que la vie y est devenue insupportable depuis le début de l'offensive russe.

«Personne ne veut la paix. Ni Poutine, ni Zelensky, ni Trump»
Viktor sur la guerre en Ukraine.

Il a consacré un mois à préparer sa fuite. Il a planifié la traversée et consulté différentes applications de navigation pour repérer les points de passage vers la Roumanie. Il fréquentait également des groupes sur Telegram où d'autres fugitifs partageaient leurs conseils et racontaient comment ils avaient réussi à fuir.

Ces soldats «morts de la mauvaise façon» que l'Ukraine n'assume pas

Il s'était équipé de matériel de survie et de barres énergétiques. Le dernier jour de son voyage, il abandonna tout ce qu'il avait préparé. Il courut, sprinta jusqu'à la frontière pour échapper aux soldats ukrainiens, fuyant ses propres compatriotes.

In this photo taken on Saturday Dec. 20, 2025 and provided by Ukraine&#039;s 24th Mechanized Brigade press service, ruins in the town of Kostyantynivka, the site of heavy battles with the Russian troo ...
Un village détruit par la guerre dans la région ukrainienne de Donetsk.Image: keystone

Depuis le début du conflit en 2022, plus de 30 000 hommes ont fui vers la Roumanie. Tous bénéficient d'un statut de protection temporaire. Le service de garde-frontières ukrainien affirme avoir intercepté plus de 25 000 personnes tentant de fuir aux différentes frontières de l'Ukraine.

Fuite mortelle à travers les montagnes

Le quadragénaire Dima a lui aussi fui l'Ukraine pour la Roumanie. Au début du conflit, il aurait dû se rendre au front, mais ce père de deux enfants a refusé.

Pour arriver en Roumanie, les fuyards doivent traverser une chaîne de montagnes. Dima a entrepris ce trajet avec l’aide de deux passeurs. Il se souvient avoir passé plusieurs jours à survivre à des températures négatives. Si l’on dispose de suffisamment d’argent, on peut payer des passeurs pour ne pas avoir à faire le trajet seul.

L'un des deux passeurs serait mort de froid lors d'une tempête de neige. Dima, lui, y aura laissé tous ses orteils. Il était convaincu qu'il allait mourir. Les secours roumains de «Salvamont Maramures» ont réussi à le sauver juste à temps.

De nombreuses opérations de sauvetage

Dan Benga est responsable de ces opérations de sauvetage. Il a déclaré à CNN que lui et ses collègues avaient déjà secouru 377 Ukrainiens en fuite au cours des quatre dernières années. Il résume:

«Ils préféreraient mourir en fuyant dans les montagnes plutôt que de mourir à la guerre»
Dan Benag à propos des Ukrainiens en fuite.
Combien de soldats sont-ils morts en Ukraine? J'ai tenté d'enquêter

Il explique que beaucoup d'entre eux ne sont pas suffisamment équipés. De plus, ils sont épuisés, fatigués et souvent en hypothermie. Certains des hommes interceptés aux frontières ont été enrôlés peu de temps après et doivent désormais combattre pour leur pays contre la Russie.

Viktor a depuis réussi à rejoindre la Roumanie et, selon CNN, a été réuni en Suisse avec sa fille âgée de cinq mois. (nib)

In this image provided by Salvamont Maramures, a Romanian mountain rescue service, 28 year-old Vladislav Duda from Ukraine, is loaded in an ambulance in the Carpathian Mountains , northern Romania, Fr ...
Les secours en montagne roumains sauvent régulièrement des Ukrainiens en fuite. Image: keystone

Traduit et adapté par Noëline Flippe

