Le plan anti-migrants de Trump est en marche. Image: www.imago-images.de

«Des terroristes par milliers»: Trump met la pression sur l'immigration

Poursuivant sa violente rhétorique anti-migrants, le président américain a accentué son offensive mercredi. 1500 militaires supplémentaires ont été déployés à la frontière mexicaine.

Le président américain Donald Trump a intensifié mercredi ses mesures contre l'immigration, deux jours après son retour à la Maison-Blanche. Il les a accompagnées de déclarations toujours aussi acérées sur le sujet.

Le milliardaire républicain s'est entretenu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche avec Sean Hannity, l'un des animateurs vedettes de Fox News, pour son premier entretien télévisé depuis son investiture lundi.

Le président américain s'est engagé à expulser des Etats-Unis des millions de personnes sans papiers, a assuré que «des terroristes par milliers» étaient présents dans le pays à cause des politiques aux frontières de l'ancien gouvernement Biden, jugées laxistes. Des pays comme le Venezuela «ont pris leurs gangs des rues et les ont déplacés aux Etats-Unis», a-t-il lancé.

«On va s'en occuper», a lancé le 47e président des Etats-Unis d'Amérique, affirmant: «On est arrivé juste à temps».

Soldats déployés à la frontière

Plus tôt, sa porte-parole Karoline Leavitt, avait annoncé que l'armée allait déployer «1500 militaires supplémentaires à la frontière» avec le Mexique en vertu d'un décret du président. Des soldats qui vont s'ajouter aux plus de 2000 militaires déjà présents le long de cette frontière sud.

Le nouveau gouvernement américain a aussi suspendu, jusqu'à nouvel ordre, toute arrivée aux Etats-Unis des milliers de réfugiés à travers le monde ayant demandé l'asile, y compris ceux qui l'ont obtenu. Le ministère américain de la justice a lui menacé les autorités locales de poursuites en cas de non-application des politiques anti-immigration de Donald Trump.

Le congrès a également adopté mercredi son premier projet de loi de la présidence Trump, qui, comme un symbole, s'attaque à l'immigration clandestine. Le texte, dont la promulgation par Donald Trump est attendue rapidement, requiert la détention automatique par les forces de l'ordre fédérales de migrants en situation irrégulière qui ont été condamnés ou inculpés pour certains délits.

Une quarantaine d'élus démocrates ont voté pour cette loi, signe des tendances mouvantes sur le sujet de l'immigration au sein de la classe politique américaine.

Démanteler la pro-diversité

Autre grand axe des premières décisions du milliardaire de 78 ans: démanteler les politiques de promotion de la diversité au sein du gouvernement fédéral. Toutes les personnes employées par l'administration fédérale dans des programmes de DEIA (diversité, équité, inclusion et accessibilité) vont être mises en congé forcé.

Le terme «DEI», qui dans le vocabulaire des ressources humaines désigne les objectifs de recrutement de personnes issues en particulier de minorités raciales ou sexuelles, est devenu l'un des épouvantails de la droite dure américaine.

Dans un communiqué mardi soir, la Maison-Blanche a invoqué «la promesse constitutionnelle d'une égalité indifférente à la race» et la promotion du seul «mérite».

Après l'élection, plusieurs grandes entreprises américaines ont mis fin à leurs programmes de diversité et d'inclusion, en particulier Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), McDonald's, le constructeur automobile Ford ou les supermarchés Walmart.

Site en espagnol plus disponible

La version espagnole du site en ligne de la Maison-Blanche n'est plus disponible depuis l'investiture de Trump. La page affiche désormais une erreur «404» et la mention «page not found» («page non trouvée», en français).

La disparition de cette version espagnole a été critiquée par le sénateur démocrate Chuck Schumer qui a appelé à la rétablir. «La suppression de cette ressource rend plus difficile l'accès à des informations essentielles pour nos concitoyens américains», a-t-il dénoncé sur le réseau social X.

Sur les 340 millions d'habitants, 43 millions de personnes parlent couramment l'espagnol aux Etats-Unis, un nombre qui s'élève à 57 millions en comptant celles ayant des connaissances limitées de la langue, selon le centre de réflexion Hispanic Council. (jzs/ats)