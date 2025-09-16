Alors que son entourage affirme qu’il ne «dort jamais», le président s’endort souvent et pas toujours au bon moment ni au bon endroit. image: dr, montage: watson

Voici la nouvelle arme des MAGA pour défendre Trump

Trump dort-il? Si oui... quand? Depuis quelques semaines, son entourage se donne le mot pour louer en public la véritable machine sans fatigue que serait le président des Etats-Unis. Un sommeil qui est devenu politique et que des psychologues considèrent comme «anormal».

Plus de «International»

Souvenez-vous, en avril 2024, alors qu’il risquait plusieurs années de prison, le candidat républicain s’était assoupi à plusieurs reprises durant son propre procès. Enfin... ça, c’est selon les chroniqueurs judiciaires américains présents dans la salle d’audience.

Un détachement face à son propre destin qui avait fait couler beaucoup d’encre, à l’époque. Comme à son habitude, la garde rapprochée de Donald Trump avait alors balayé ces rumeurs en en faisant des tonnes:

«Il s'agit à 100% de fausses nouvelles en provenance de "journalistes" qui n'étaient même pas présents dans la salle d'audience»

D’autres médias avaient pointé l’aspect «boooriiing» de ce procès, malgré le fait qu’un ancien (et potentiel futur) président des Etats-Unis était jugé au pénal, une première dans l’histoire du pays. Surtout, sur le moment, personne n’avait évoqué un problème de santé. Sans doute parce qu’en face, Joe Biden faisait encore les gros titres avec ses nombreuses faiblesses apparentes.

Près de 18 mois plus tard, après avoir échappé à la cellule et remporté la présidentielle, le principal intéressé voit son sommeil de nouveau au cœur d’un étrange débat.

Si, depuis, Trump s’est régulièrement distingué en ayant les paupières lourdes lors d’événements très exposés, c’est son clan qui, cette fois, a décidé de parler des dodos de Donald. Est-ce en raison de sa dernière sieste présumée dans les gradins de l’US Open, il y a quelques jours? Toujours est-il que les figures MAGA se succèdent pour assurer au monde que le patron serait en réalité une véritable machine qui n’aurait jamais besoin de reposer sa carcasse.

Donald Trump, apparemment passionné par le tennis. image: getty

Pour offrir un chouïa de mystère à cette soi-disant endurance en acier trempé du président, ils ont tous adopté le même élément de langage: la disponibilité du locataire de la Maison-Blanche.

En mai dernier, le musicien trumpiste Kid Rock avait évoqué le fait que Trump pouvait envoyer des SMS à «2 heures du matin et t’appeler à 5 heures comme s’il avait passé une bonne nuit de sommeil». Même son de cloche de la part de JD Vance, début septembre, quand le vice-président a dû répondre aux rumeurs qui entourent la santé du chef de l’Etat: «Il est toujours le dernier à se coucher et le premier à se réveiller. Il n’a pas d’interrupteur, c’est incroyable».

«Parfois, le président vous appelle à minuit et demi ou à deux heures du matin, puis à six heures du matin pour un sujet totalement différent. C’est à se demander s’il a réellement dormi» JD Vance, dans l’émission My View avec Lara Trump.

Puis, cette semaine, ce fut au tour de la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, de louer la résistance hors norme du gourou MAGA de 79 ans, après avoir martelé que Trump est «l'être humain le plus gentil, le plus chaleureux, le plus dur et le plus intelligent que je connaisse».

«Aucun de nous n'arrive à le suivre, on plaisante toujours à ce sujet. Je ne sais pas comment il fait. Aucun de nous ne sait véritablement quand il dort et s’il dort, il travaille tout le temps» Pam Bondi, procureure générale des États-Unis

Une rhétorique qui ne doit rien au hasard. On le sait, l’état de santé du 47e président des Etats-Unis est au cœur de nombreux débats depuis plusieurs mois.

Des trous de mémoire aux ecchymoses sur le dos de la main droite, en passant par des chevilles jugées anormalement enflées, la planète scrute le corps et l’esprit de Trump au microscope. Une attention que Vladimir Poutine et Joe Biden ont bien connue

Et la manière avec laquelle son entourage s’escrime à rendre le milliardaire de Mar-a-Lago invincible aux yeux du monde rappelle étrangement l’attitude de Kamala Harris, début 2024, avant qu’elle se retrouve d’un jour à l’autre parachutée en première ligne démocrate.

«Le président était aux premières loges, maîtrisant parfaitement la situation, posant des questions et exigeant que l'armée, les services de renseignement et la diplomatie américains comprennent et connaissent les détails de la situation sur le terrain» Kamala Harris, au sujet des rumeurs sur la santé cognitive de Joe Biden, en évoquant les heures qui ont suivi l’attaque du 7 octobre en Israël.

Est-ce à dire que la mauvaise santé de Donald Trump est, comme celle de Joe Biden l’année dernière, dissimulée par sa garde rapprochée? Ce week-end, deux psychologues cliniciens ont dédié leur podcast aux assouplissements répétés du président et tenu à affirmer que «ce n’est pas normal», lit-on notamment sur DailyBeast. Pour John Gartner et Harry Segal, le bientôt octogénaire souffrirait d’une «démence précoce».

Déviant ensuite sur l’état physique du président, le binôme de psychologue a affirmé que «l’insuffisance cardiaque congestive provoque généralement un gonflement, notamment des chevilles». Et les ecchymoses? «Ils cachent visiblement le problème le plus grave. Il reçoit probablement des perfusions».

Conclusion? «Donald Trump ne va pas bien» Les psychologues John Gartner et Harry Segal

Sans oublier que, le 11 septembre dernier, de nouvelles rumeurs sont apparues en même temps que le visage de Trump s’est manifestement écroulé.

image: getty

«Quand on voit quelqu'un avec la moitié du visage qui tombe comme ça, ce n'est pas seulement une personne fatiguée, ce n'est pas un visage normal» Les psychologues John Gartner et Harry Segal, dans leur podcast

Alors que la «mort imminente» du 47e président des Etats-Unis est toujours un sujet populaire sur les réseaux sociaux, on comprend mieux pourquoi son entourage semble prêt à tout pour prétendre dans les médias que Donald Trump est une machine de guerre qui n’a même pas besoin de faire dodo.

Du moins, avant le repos éternel.