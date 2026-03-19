assez ensoleillé13°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Iran: Ces sites cruciaux sont pris pour cible

Ces sites cruciaux sont pris pour cible

Entre bombardements israélo-américains et frappes iraniennes, plusieurs grands sites pétroliers et gaziers ont fait les frais de la guerre ces derniers jours. On fait le point.
19.03.2026, 13:4219.03.2026, 13:47

Le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) du monde, au Qatar, a été «considérablement» endommagé par des frappes iraniennes, attisant les craintes pour l'approvisionnement énergétique international.

Voici un aperçu des principales installations énergétiques touchées par les frappes dans le conflit opposant les Etats-Unis et Israël à l'Iran depuis le 28 février.

Résumé
Une raffinerie en Arabie SaouditeRas Laffan, au QatarSouth Pars, en IranKharg, en IranRuwais, aux Emirats arabes unisRas Tanura, en Arabie saoudite

Une raffinerie en Arabie Saoudite

Un drone s'est abattu jeudi sur la raffinerie saoudienne de Samref, située dans la zone industrielle de Yanbu, sur les rives de la mer Rouge, et «l'évaluation des dégâts est en cours», a indiqué jeudi matin le ministère saoudien de la Défense.

La raffinerie Samref, à Yanbu, en Arabie saoudite
La raffinerie de SamrefImage: samref

La raffinerie de Samref est détenue par le géant pétrolier saoudien Aramco et Mobil Yanbu Refining Company Inc., une filiale d’ExxonMobil.

Ras Laffan, au Qatar

Ras Laffan, dans le nord du Qatar, est le plus grand pôle de liquéfaction de gaz au monde. Le site a été pris pour cible à plusieurs reprises par l'Iran depuis le début de la guerre.

Tôt jeudi, la société publique QatarEnergy a fait état de «dégâts considérables» après des vagues de frappes successives ayant déclenché «d'importants incendies», tous maîtrisés depuis. Le site avait déjà été attaquée la veille.

Ras Laffan Industrial Zone On 26 august 2022. General view of Ras Laffan industrial zone in Qatar. Ras Laffan is the world s biggest artificial harbor where most the qatarian gas industry is located. ...
La zone industrielle de Ras LaffanImage: www.imago-images.de

South Pars, en Iran

Les frappes iraniennes sur Ras Laffan répondent à celles menées par Israël mercredi contre le gisement offshore iranien de South Pars, qui fournit environ 70 % du gaz naturel consommé en Iran. Certaines parties du gisement ont incendiées, selon l'Iran.

Israel Strikes Iran s Largest Gas Complex File photo - Ceremony to open the Borzouyeh petrochemical complex in Asalouyeh Seaport, 900 km 560 miles southwest of Tehran July 2, 2007. Ahmadinejad and Cha ...
Le gisement de South ParsImage: www.imago-images.de

Donald Trump, qui a assuré que les Etats-Unis ne «savaient rien» de l'attaque israélienne, a menacé de détruire l«'intégralité du gisement» de South Pars si l'Iran poursuit ses frappes au Qatar. Ce gisement est exploité, dans sa partie sud et sous le nom de North Dome (ou North Field), par le Qatar.

👉Notre suivi en direct de la guerre au Moyen-Orient👈

QatarEnergy estime que North Field abrite environ 10% des réserves mondiales connues de gaz naturel. Le Qatar est lié par une série d'accords à long terme sur le GNL avec, entre autres, le français Total, le britannique Shell, l'indien Petronet, le chinois Sinopec et l'italien Eni.

Kharg, en Iran

Site d'où partent environ 90% des exportations de brut de l'Iran, l'île de Kharg, à une trentaine de kilomètres des côtes iraniennes a été ciblée samedi par des frappes américaines, mais les autorités iraniennes ont déclaré que les exportations se poursuivaient normalement et qu'il n'y avait pas eu de victime.

Un stock de pétrole à Kharg en Iran
Un stock de pétrole sur l'île de KhargImage: www.imago-images.de

Donald Trump a menacé de détruire les infrastructures de l'île si l'Iran contine à bloquer le détroit d'Ormuz.

Ruwais, aux Emirats arabes unis

La raffinerie de Ruwais, située dans l'émirat d'Abou Dhabi, est la quatrième plus grande au monde, selon la compagnie nationale Adnoc. Elle a dû interrompre la semaine dernière ses activités par «précaution» après une attaque de drone dans la zone, a indiqué une source proche du dossier, sans préciser si la raffinerie elle-même avait été touchée.

Adnoc n'a pas communiqué sur cet incident.

La raffinerie de Ruwais au Qatar
La raffinerie de RuwaisImage: adnoc

Ras Tanura, en Arabie saoudite

La péninsule saoudienne de Ras Tanura sur le Golfe persique abrite une des plus grande raffineries du Moyen-Orient et représente, avec une capacité de 550 000 barils par jour, un pilier du secteur énergétique du royaume.

La raffinerie a été prise pour cible à plusieurs reprises, notamment lors d'une attaque de drone iranienne au début du conflit qui a provoqué un incendie et l'a contrainte à un arrêt partiel.

Ras Tanura, World s Largest Oil Refinery, Saudi Arabia Ras Tanura, World s Largest Oil Refinery, Saudi Arabia Ras Tanura Saudi Arabia EDITORIAL USE ONLY Copyright: xx BarryxIversonxPhotographyx bivpho ...
La raffinerie de Ras TanuraImage: www.imago-images.de

Citant une source anonyme, l'agence Bloomberg a indiqué que l'activité a depuis repris. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
L'Iran menace de viser des entreprises américaines
L'Iran menace de viser des entreprises américaines
de Team watson
L'Europe va-t-elle devoir finir par faire «un deal» avec la Russie?
L'Europe va-t-elle devoir finir par faire «un deal» avec la Russie?
Trump tente de rattraper son erreur de calcul
7
Trump tente de rattraper son erreur de calcul
de Niklaus Vontobel
La France vote et le RN pourrait remporter des «victoires considérables»
La France vote et le RN pourrait remporter des «victoires considérables»
de Antoine Menusier
Thèmes
Téhéran: la capitale iranienne vit au rythme des explosions
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Trump est piégé et le prix du pétrole pourrait plus que doubler
Si Donald Trump s’enlise en Iran, les conséquences sur les prix du pétrole seront désastreuses. Analyse.
«Préparez-vous à ce que le prix du pétrole atteigne 200 dollars le baril», a déclaré un porte-parole du régime iranien. Une menace adressée à Donald Trump. Et ce n'était malheureusement pas des paroles en l'air.
L’article