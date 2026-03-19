Ces sites cruciaux sont pris pour cible

Entre bombardements israélo-américains et frappes iraniennes, plusieurs grands sites pétroliers et gaziers ont fait les frais de la guerre ces derniers jours. On fait le point.

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Le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) du monde, au Qatar, a été «considérablement» endommagé par des frappes iraniennes, attisant les craintes pour l'approvisionnement énergétique international.

Voici un aperçu des principales installations énergétiques touchées par les frappes dans le conflit opposant les Etats-Unis et Israël à l'Iran depuis le 28 février.

Une raffinerie en Arabie Saoudite

Un drone s'est abattu jeudi sur la raffinerie saoudienne de Samref, située dans la zone industrielle de Yanbu, sur les rives de la mer Rouge, et «l'évaluation des dégâts est en cours», a indiqué jeudi matin le ministère saoudien de la Défense.

La raffinerie de Samref Image: samref

La raffinerie de Samref est détenue par le géant pétrolier saoudien Aramco et Mobil Yanbu Refining Company Inc., une filiale d’ExxonMobil.

Ras Laffan, au Qatar

Ras Laffan, dans le nord du Qatar, est le plus grand pôle de liquéfaction de gaz au monde. Le site a été pris pour cible à plusieurs reprises par l'Iran depuis le début de la guerre.

Tôt jeudi, la société publique QatarEnergy a fait état de «dégâts considérables» après des vagues de frappes successives ayant déclenché «d'importants incendies», tous maîtrisés depuis. Le site avait déjà été attaquée la veille.

La zone industrielle de Ras Laffan Image: www.imago-images.de

South Pars, en Iran

Les frappes iraniennes sur Ras Laffan répondent à celles menées par Israël mercredi contre le gisement offshore iranien de South Pars, qui fournit environ 70 % du gaz naturel consommé en Iran. Certaines parties du gisement ont incendiées, selon l'Iran.

Le gisement de South Pars Image: www.imago-images.de

Donald Trump, qui a assuré que les Etats-Unis ne «savaient rien» de l'attaque israélienne, a menacé de détruire l«'intégralité du gisement» de South Pars si l'Iran poursuit ses frappes au Qatar. Ce gisement est exploité, dans sa partie sud et sous le nom de North Dome (ou North Field), par le Qatar.

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QatarEnergy estime que North Field abrite environ 10% des réserves mondiales connues de gaz naturel. Le Qatar est lié par une série d'accords à long terme sur le GNL avec, entre autres, le français Total, le britannique Shell, l'indien Petronet, le chinois Sinopec et l'italien Eni.

Kharg, en Iran

Site d'où partent environ 90% des exportations de brut de l'Iran, l'île de Kharg, à une trentaine de kilomètres des côtes iraniennes a été ciblée samedi par des frappes américaines, mais les autorités iraniennes ont déclaré que les exportations se poursuivaient normalement et qu'il n'y avait pas eu de victime.

Un stock de pétrole sur l'île de Kharg Image: www.imago-images.de

Donald Trump a menacé de détruire les infrastructures de l'île si l'Iran contine à bloquer le détroit d'Ormuz.

Ruwais, aux Emirats arabes unis

La raffinerie de Ruwais, située dans l'émirat d'Abou Dhabi, est la quatrième plus grande au monde, selon la compagnie nationale Adnoc. Elle a dû interrompre la semaine dernière ses activités par «précaution» après une attaque de drone dans la zone, a indiqué une source proche du dossier, sans préciser si la raffinerie elle-même avait été touchée.

Adnoc n'a pas communiqué sur cet incident.

La raffinerie de Ruwais Image: adnoc

Ras Tanura, en Arabie saoudite

La péninsule saoudienne de Ras Tanura sur le Golfe persique abrite une des plus grande raffineries du Moyen-Orient et représente, avec une capacité de 550 000 barils par jour, un pilier du secteur énergétique du royaume.

La raffinerie a été prise pour cible à plusieurs reprises, notamment lors d'une attaque de drone iranienne au début du conflit qui a provoqué un incendie et l'a contrainte à un arrêt partiel.

La raffinerie de Ras Tanura Image: www.imago-images.de

Citant une source anonyme, l'agence Bloomberg a indiqué que l'activité a depuis repris. (jzs/afp)