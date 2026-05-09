La maison mère de Truth Social accuse 406 millions de pertes

Trump Media & Technology Group, la société propriétaire du réseau social Truth Social fondé par Donald Trump, a annoncé une perte nette de 406 millions de dollars au premier trimestre, plombée par la chute des cryptomonnaies.

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Truth Social, fondé par Donald Trump. Keystone

La maison mère du réseau Truth Social, fondé par Donald Trump, a publié vendredi une perte nette de plus de 400 millions de dollars au premier trimestre, à comparer avec un chiffre d'affaires limité, de moins d'un million de dollars.

Trump Media & Technology Group (TMTG) possède Truth Social – le réseau où le président américain livre ses annonces fracassantes en lettres capitales – mais aussi la plateforme de streaming Truth+.

Donald Trump contrôle environ 41% des actions de TMTG, qui ont été logées dans le trust chargé de la gestion de ses intérêts économiques durant son mandat présidentiel.

Entré en Bourse en 2024, TMTG est aussi actif dans les services financiers.

La société avait annoncé il y a un an la levée de 2,5 milliards de dollars pour investir dans les cryptomonnaies, récent dada du chef de l'Etat.

Mais les comptes de TMTG ont pâti de la dégringolade des devises numériques, qui a notamment vu le cours du bitcoin tomber de plus de 126'000 dollars début octobre à 80'000 environ actuellement.

La société ayant pour obligation d'actualiser la valeur de ses investissements (même si elle n'a pas vendu), elle a constaté une perte de 406 millions de dollars pour les trois premiers mois de l'année.

«La grande majorité»

Cette perte est due aux actifs numériques, est-il précisé.

Selon ses résultats, TMTG a engrangé un chiffre d'affaires de 900'000 dollars pendant les trois premiers mois de l'année, un montant dérisoire pour une société valorisée 2,47 milliards de dollars en Bourse.

L'entreprise dit continuer «à se concentrer sur le développement de son infrastructure et de son audience afin de se préparer à de futures fonctionnalités monétisées».

TMTG est en train de fusionner avec la société américaine TAE, qui développe une technologie de fusion nucléaire. (dal/ats/afp)