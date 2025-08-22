en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

«L'herbe a une vie»: Trump se confie sur ses projets à Washington

«L'herbe a une vie»: Trump se confie sur ses projets à Washington

President Donald Trump speaks with members of law enforcement and National Guard soldiers, Thursday, Aug. 21, 2025, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Trump District of Columbia
Le président américain a prononcé un discours assez étrange ce jeudi, à Washington.Keystone
Lors d'une visite auprès de militaires déployés à Washington jeudi, le président américain a assuré que son opération de rétablissement de l'ordre dans la capitale fédérale, très critiquée par l'opposition, allait durer «un certain temps».
22.08.2025, 07:1722.08.2025, 07:17
Plus de «International»

«Nous allons rendre [la ville] sûre et ensuite nous irons à d'autres endroits, mais nous allons rester ici un certain temps. Nous voulons que ce soit absolument parfait», a dit le 47e président des Etats-Unis d'Amérique devant un centre de la police des parcs nationaux, situé dans le quartier d'Anacostia, à Washington.

Des Etats républicains envoient des troupes à Washington

Il était entouré de membres de forces de l'ordre appartenant à diverses agences fédérales, à la police locale et à la police fédérale, ainsi que de militaires de la garde nationale, un corps de réserve dont il a récemment ordonné le déploiement pour enrayer une criminalité selon lui hors de contrôle, ce que contestent les autorités locales.

Le républicain de 79 ans n'a pas, comme de précédentes déclarations pouvaient le laisser entendre, participé à une patrouille. Il a regagné la Maison-Blanche après avoir prononcé un court discours puis distribué des pizzas et des hamburgers.

«Rénover vos parcs»

Il a assuré n'avoir «jamais reçu autant de coups de téléphone» que pour le remercier de cette initiative sécuritaire, assurant avoir parlé avec des habitants qui n'osaient plus sortir au restaurant «depuis quatre ans».

epa12313350 Members of the National Guard patrol the National Mall in Washington, DC, USA, 20 August 2025. As President Trump&#039;s takeover of Washington, DC, policing enters its second week, Missis ...
Des militaires déployés à Washington, le 20 août.Keystone

«Ce que nous allons également faire, c'est rénover vos parcs. Je suis très bon pour tout ce qui concerne l'herbe, parce que je possède des complexes de golf un peu partout. J'en sais plus sur l'herbe que n'importe qui», a-t-il encore dit.

«Saviez-vous que l'herbe a une vie? L'herbe a une vie et nous avons une vie»
Donald Trump, qui nous a
habitués aux étranges digressions

Donald Trump avait annoncé le 11 août que son gouvernement prenait le contrôle du maintien de l'ordre dans la capitale fédérale afin de la «nettoyer» alors même que les statistiques officielles montrent une baisse de la criminalité violente. Sa décision de déployer des militaires a alimenté les reproches de dérive autoritaire formulés par l'opposition démocrate.

Washington vise de nouveau la Cour pénale internationale

Le président républicain avait déjà mobilisé en juin la garde nationale en Californie, contre l'avis du gouverneur démocrate Gavin Newsom, affirmant vouloir rétablir l'ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations musclées d'immigrés par la police fédérale de l'immigration (ICE). (mbr/ats)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis

«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
de Marine Brunner
2
Commentaire
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
de Fred Valet
4
Analyse
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
de Fred Valet
1
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Thèmes
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride
1 / 12
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride

Donald Trump a inauguré ce nouveau centre de détention pour migrants sans papiers le 1er juillet, en présence du gouverneur de Floride Ron DeSantis.
source: reuters / evelyn hockstein
partager sur Facebookpartager sur X
Donald Trump triche-t-il au golf ?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
3
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
La demande de libération d'un des frères Menendez a été rejetée
Une commission judiciaire de Californie a refusé jeudi la libération conditionnelle d'Erik Menendez, célèbre avec son frère Lyle pour avoir tué leurs richissimes parents dans leur villa de Beverly Hills il y a 35 ans. Le sort du frère doit être examiné vendredi.
Le détenu de 54 ans «s'est vu refuser la libération conditionnelle pour trois ans lors de son audience» devant la commission, selon un communiqué. Lyle, 57 ans, et Erik Menendez comptent parmi les détenus les plus médiatisés de Etats-Unis: leur procès au début des années 1990 a été l'un des premiers retransmis à la télévision et leur histoire est revenue dans la lumière grâce à une série ainsi qu'un documentaire de Netflix l'an dernier.
L’article