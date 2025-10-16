Le déploiement de la Garde nationale à Chicago est officiellement suspendu
Une cour d'appel fédérale a confirmé jeudi la suspension du déploiement des militaires de la Garde nationale à Chicago et dans sa région ordonné. Une mesure prise par Donald Trump.
Le président américain a donné l'ordre de déployer des centaines de soldats de la Garde nationale à Chicago, affirmant qu'ils étaient nécessaires pour lutter contre la criminalité et protéger les agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) dans la troisième plus grande ville des Etats-Unis.
La cour d'appel a estimé que l'administration n'avait pas établi que les conditions régnant dans cette ville de l'Illinois, la troisième plus grande des Etats-Unis, justifiaient le déploiement des militaires. Le gouvernement n'a pas démontré «l'existence d'une rébellion ou d'un danger de rébellion en Illinois», a jugé la cour.
Allégations «non fiables»
La cour d'appel confirme donc jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur le fond la décision de la juge de première instance le 9 octobre. April Perry avait alors suspendu pour deux semaines le déploiement des réservistes de la Garde nationale à Chicago.
La juge, saisie par le gouverneur démocrate de l'Illinois, JB Pritzker, et la mairie de Chicago, a qualifié les allégations des responsables du ministère de la Sécurité intérieure de «non fiables».
Depuis des semaines, le président républicain ciblait Chicago, annonçant vouloir y déployer la Garde nationale comme il l'a fait à Los Angeles, Washington, et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates. Un déploiement similaire à Portland, autre ville dirigée par les démocrates, a été provisoirement bloqué par la justice.
Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés. (mbr/ats)