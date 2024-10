Trump joue avec sa propre mort

Comme un fantôme de retour d'entre les morts: Donald Trump ne s'est pas privé de jouer avec son statut de miraculé ce samedi, à Butler, en Pennsylvanie, où il a réchappé à une tentative d'assassinat. Image: AP

18h11, l’heure qui obsède Donald Trump

Douze semaines après être passé à un cheveu de la mort à Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump est retourné sur place samedi soir pour un show dramatique et savamment orchestré. S'il a été troublé par l'expérience, il n'en a (presque) rien laissé paraître.

Passer à un mouvement de tête de voir sa cervelle étalée sur l’estrade doit forcément constituer une expérience traumatisante. Pourtant, depuis qu'il a réchappé à une tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie, le 13 juillet dernier, y laissant quelques infimes morceaux d'oreille, Donald Trump aime à affirmer qu'il ne garde pas la moindre séquelle psychologue des évènements.

Aucun trauma, aucune nuit blanche, aucun cauchemar, aucun flashback. Cela ferait définitivement de lui un cas à part, étant donné que 90% de victimes de violence armée souffrent de syndromes post-traumatiques, rappelle le Daily Beast.

«Trump a dû être transformé par cette violence d’une manière dont il ne se rend peut-être pas encore – ou ne se rendra jamais – pleinement compte» The Daily Beast.

Qu'il repense régulièrement à ce mouvement de tête qui lui a sauvé la vie ou non, le candidat n'a rien laissé filtrer de son trouble, ce samedi, pour son grand retour à Butler. Tout juste une expression de profonde fierté et d'émotion, au moment de monter sur la scène, alors qu'une foule en délire de plusieurs milliers de personnes braillait son nom avec passion.

Trump n'aurait pas pu exploiter plus à fond son statut de miraculé. Drapeau américain livré par parachute, dramaturgie dégoulinante, pause et pose affectées, yeux clos et verbes lourds; le show était à mi-chemin entre la cérémonie de clôture des JO et un enterrement 5 étoiles.

Des invités de marque étaient présents pour souligner l'importance de l'évènement, dont son fils Eric et sa belle-fille, Lara Trump. Keystone

Pour l'occasion, le milliardaire avait emmené du beau monde. A commencer par son colistier, JD Vance, avec qui il n'avait plus partagé la vedette et un meeting depuis le mois d'août. Mais aussi son fils, Eric Trump, et sa femme Laura, qui ont fait monter la sauce. Aucun n'a manqué de répéter l'importance de ce rassemblement.

«Si vous vous demandez si Dieu existe et s'il accomplit des miracles, nous avons eu notre réponse ici le 13 juillet, ici même à Butler, en Pennsylvanie. Il a épargné la vie de Donald Trump parce qu'il n'en avait pas fini avec lui» Laura Trump, quelques minutes avant l'entrée en scène de son beau-père.

Sans oublier, pour clore le spectacle, un invité d'honneur. La crème de la crème. Elon Musk, devenu l'un des plus fidèles partisans du républicain. En guise de cerise sur cette tourte nappée de symboles, l'homme le plus riche du monde avait officialisé son soutien pour la toute première fois... le jour de la tentative d'assassinat.

«Le véritable test du caractère de quelqu'un est la façon dont il se comporte sous le feu. Nous avons eu un président qui ne pouvait pas monter un escalier, et un autre qui levait le poing après s'être fait tirer dessus» Elon Musk, sur la scène.

Jouer avec sa propre mort

Et comme tout s'est joué à un geste près, c'est en reprenant sa phrase là où il l'avait laissée, le 13 juillet, que Donald Trump a entamé son allocution ce samedi. «Comme je le disais…», a-t-il débuté, en désignant le fameux graphique sur l'immigration qu'il présentait juste avant la fusillade.

«Oh, j’adore ça. J’adore ce graphique» Donald Trump, ce samedi, à Butler.

Il poussera le détail si loin qu'à 18h11, heure précise à laquelle les coups de feu avaient retenti le 13 juillet, l'ancien président interrompt son discours pour une minute de silence.

Une immense foule s'était agglutinée ce samedi à Butler pour assister au discours du survivant. Image: AP

Une cloche a retenti trois fois, avant qu'un Ave Maria ne s'élève dans les airs. A en donner la chair de poule. Officiellement, un hommage destiné à la famille de Corey Comperatore, le pompier tué dans la fusillade en protégeant sa femme et ses enfants, par ailleurs installés en tribunes ce samedi. Officieusement, une ode au candidat-survivant et à son propre courage.

Un hommage qui se mue d'ailleurs rapidement en rassemblement standard. Il n'aura fallu qu'environ vingt minutes à Trump pour retomber dans sa rhétorique et ses travers habituels: grandes déclarations sur le déclin du pays, l'immigration et la criminalité, attaques en série contre Kamala Harris ou les athlètes transgenres, théories mille fois répétées sur l'élection volée en 2020. Rien de neuf sous le soleil couchant de Pennsylvanie.

Après vingt minutes d'allocution et d'optimisme, Donald Trump est retombé dans son style habituel. Getty Images North America

Si, en apparence, le survivant n'a pas semblé très perturbé par son retour sur les lieux du crime, en coulisses, il se murmure qu'il perd un peu de cette belle assurance. Selon un initié au Wall Street Journal, l'ancien président a voulu savoir si les agents du Secret Service auraient pu rater leur tir, le 13 juillet, à l'instar du tireur de 20 ans sur le toit de l’entrepôt. «Non», lui a-t-on répondu.

Donald Trump aurait alors lâché un rire, avant de glapir: «C’est fou, non?»