Trump contre le New York Times: un juge rejette la plainte

Un juge fédéral américain a rejeté vendredi en l'état la plainte en diffamation du président Donald Trump contre le New York Times, la déclarant «irrecevable» et lui accordant quatre semaines pour la reformuler.

La plainte de 85 pages déposée le 15 septembre contre le New York Times, auquel Donald Trump réclame la somme astronomique de 15 milliards de dollars, contrevient aux règles de procédure, affirme le juge Steven Merryday, la considérant comme «inappropriée et irrecevable».

Elle est en conséquence «rejetée avec permission de l'amender dans les 28 jours», dans un format ne dépassant pas 40 pages, selon le texte de la décision.

Le juge déplore une litanie d'allusions ou d'allégations non étayées particulièrement «fastidieuse», ainsi que de nombreuses autres considérations «constamment développées avec un luxe de détails ampoulé et énervant», sans que le plaignant expose clairement ses griefs, selon lui.

Vitupérations et invectives

«Une plainte n'est pas une tribune publique pour vitupérer ou invectiver», insiste-t-il.

«Nous saluons la décision rapide du juge qui a reconnu que cette plainte était un document politique davantage qu'une demande juridique sérieuse», a réagi dans un communiqué le New York Times.



Dans la plainte visant le quotidien et quatre de ses journalistes, ainsi qu'une maison d'édition qui a publié deux d'entre eux, Donald Trump attaque un «livre désobligeant» sur l'origine de sa fortune et «trois articles faux, malveillants, diffamatoires et désobligeants».

Le plus célèbre des quotidiens américains avait dénoncé le 16 septembre une plainte «dénuée de fondement».

«Elle ne repose sur aucune revendication juridique légitime et vise uniquement à museler et à décourager le journalisme indépendant.» Le New York Times

Lettre à Epstein

Cette plainte a été déposée quelques jours après que Donald Trump avait menacé de poursuites le New York Times à la suite de la publication d'articles consacrés à une lettre d'anniversaire, à la tonalité salace, qui lui est attribuée et adressée en 2003 à l'homme d'affaires Jeffrey Epstein.

Ce dernier a été retrouvé mort en 2019 dans sa cellule avant son procès pour exploitation sexuelle, un décès qui a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour étouffer un scandale éclaboussant des personnalités de premier plan.



En juillet, Donald Trump a engagé une autre plainte en diffamation pour au moins dix milliards de dollars contre le Wall Street Journal, qui avait révélé en premier l'existence de cette lettre à Jeffrey Epstein.



Donald Trump, qui pendant des mois a promis à sa base des révélations fracassantes sur ce dossier, subit un retour de flamme, y compris parmi ses plus fervents partisans, depuis que son gouvernement a annoncé début juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires. (sda/ats/afp)