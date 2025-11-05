Un homme a percuté volontairement cinq personnes en France

Le véhicule ayant percuté les passants sur l’île d’Oléron, le 5 novembre 2025. Image: AFP

Un automobiliste a percuté volontairement cinq personnes en France

Un homme de nationalité française a volontairement percuté piétons et cyclistes sur l’île d’Oléron, faisant cinq blessés. Il a été interpellé.

Cinq personnes ont été blessées, dont deux grièvement, percutées «volontairement» mercredi, sur l'île d'Oléron, par un conducteur ayant crié «Allah Akbar» au moment de son interpellation. Le parquet de La Rochelle a ouvert une enquête pour tentatives d'assassinats.

L'homme n'était «pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation, de quelque nature qu'elle soit», et le parquet national antiterroriste (Pnat) n'est à ce stade pas saisi, a déclaré sur place le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Pêcheur et fils de pêcheur

Les faits se sont produits mercredi matin entre les communes de Dolus d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron, lorsque l'homme de nationalité française, âgé de 35 ans, a «fauché volontairement» les victimes «sur plusieurs kilomètres», a déclaré une source proche de l'enquête.

Le suspect, pêcheur et fils de pêcheur, selon le maire de Dolus d'Oléron, Thibault Brechkoff, a commencé son «périple» entre cette commune et celle voisine de Saint-Pierre d'Oléron sur cette île touristique qui compte environ 20 000 habitants permanents, a précisé M. Nuñez.

Il a «percuté volontairement» cinq piétons ou cyclistes en 35 minutes, en blessant grièvement deux, mais plusieurs autres personnes «sont psychologiquement très perturbées» après avoir assisté à la scène, selon le ministre. Le parquet avait fait état dans un premier temps de dix blessés, dont quatre en urgence absolue.

Le RN bondit

Parmi les personnes grièvement blessées figure la collaboratrice d'un député du Rassemblement national, Pascal Markowsky. Emma Vallain, âgée de 21 ans, a été renversée alors qu'elle faisait son jogging seule, a précisé M. Markowsky.

A l'Assemblée nationale, le vice-président du RN, Sébastien Chenu, s'appuyant sur le cri «Allah Akbar» prononcé par le suspect lors de son interpellation, a estimé que «la menace islamiste sur notre pays n'a(vait) jamais été aussi forte».

«Je vais être très clair sur ce sujet, puisque j'ai entendu effectivement des débats qui ont eu lieu au Parlement alors même que j'étais ici», a répondu Laurent Nuñez, invitant à «rester prudent».

«Nous sommes dans un Etat de droit, il y a une justice et ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le préfet, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui qualifient un acte. C'est la justice» Laurent Nuñez

«Tentatives d'assassinats»

Connu pour des délits de droit commun, le suspect a été placé en garde à vue pour «tentatives d'assassinats». L'enquête a été confiée à des services de gendarmerie.

Ce résident de Saint-Pierre d'Oléron habite dans un mobil-home, a indiqué aux médias le maire de la commune, Christophe Sueur. C'est «un personnage», «quelqu'un qui vivait seul, avait une vie très isolée», a-t-il ajouté.

Il «ne parle pas beaucoup» depuis qu'il a été placé en garde à vue pour «tentatives d'assassinats», a indiqué le ministre de l'Intérieur. Au moment de l'interpellation, les gendarmes ont fait usage d'un pistolet à impulsion électrique pour neutraliser le suspect, dont le véhicule venait de faire l'objet d'un incendie, a précisé une autre source proche de l'enquête. (ats/afp)