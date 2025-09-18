Callista Gingrich et son mari Newt. Keystone

Voici la nouvelle ambassadrice de Trump en Suisse

On l'a connue en tant qu'épouse de Newt Gingrich, célèbre politicien des Etats-Unis. Mais Callista Gingrich, qui s'est vue offrir le poste d'ambassadrice à Berne, est bien plus qu'une simple femme de.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Donald Trump a eu quelques tensions avec la Suisse ces derniers temps. Tout l'inverse de la future ambassadrice américaine à Berne. Il y a quelques mois, Callista Gingrich qualifiait notre pays de «merveilleux». Elle jalousait par ailleurs les Helvètes, qui devaient selon elle s'estimer heureux de vivre dans un aussi beau pays.

Voici donc de bons présages pour un mandat qui devrait débuter prochainement. Il ne lui reste en effet que la procédure de confirmation parlementaire, prévue jeudi.

Mieux encore pour la Suisse: Callista Gingrich, 59 ans, n'a rien d'une novice à qui le président aurait offert un poste d'ambassadrice à Berne uniquement pour la remercier de généreux dons financiers. Elle bénéficie déjà d'une expérience diplomatique et d'un accès direct au Bureau ovale.

Newt Gingrich, un proche de Trump

La faute avant tout à son mari, Newt Gingrich, âgé de 82 ans. Cet ancien président de la Chambre des représentants - de 1995 à 1999 - est considéré comme le père fondateur du Parti républicain moderne. Avec ses prises de position tranchées, ce révolutionnaire autoproclamé a ouvert la voie à la présidence Trump.

Et malgré une carrière politique terminée depuis longtemps - après l'échec de sa candidature à la présidence en 2012 - Gingrich reste un homme très demandé dans l'Amérique conservatrice. Aussi bien en tant que commentateur politique qu'en tant qu'auteur. Et il a la confiance du chef d'Etat. «Newt a toujours la solution», écrivait récemment Trump dans une dédicace pour le dernier livre de l'ancien poids lourd républicain.

Callista et Newt sont mariés depuis 25 ans, ils en ont récemment parlé sur X. Mais leur couple existe depuis plus longtemps encore. Leur liaison remonte à 1993. Newt en était alors à son second mariage et en passe d'atteindre les plus hautes sphères de la Chambre des représentants. Callista était assistante parlementaire, nettement plus jeune que son amant.

Au Capitole, à Washington, beaucoup étaient au courant de cette liaison de longue date. Elle n'a toutefois été rendue publique qu'après la procédure de destitution engagée par les républicains contre Bill Clinton, qui portait là aussi sur une relation extraconjugale.

Callista et Newt Gingrich, un couple bien rodé

De nombreux républicains soulignent l'engagement politique du couple et sa production journalistique. Les Gingrich rédigent un ouvrage documentaire sur Trump par an. Et ils ont aussi écrit ces dernières années des livres pour enfants sur des chapitres importants de l'histoire des Etats-Unis. A cela s'ajoutent des documentaires sur des personnalités de l'histoire contemporaine telles que Ronald Reagan et Jean-Paul II.

Callista Gingrich ne cesse de mettre sa foi en avant. Elle est issue d'une famille catholique du Wisconsin, son père avait des ancêtres polonais et sa mère suisses.

Les partisans de Callista Gingrich soulignent surtout le travail qu'elle a accompli en tant qu'ambassadrice auprès du Saint-Siège de 2017 à 2021. Un poste qu'elle doit aussi à Trump, qui voulait récompenser le couple pour son soutien loyal lors de la campagne présidentielle de 2016.

Lors de son passage à l'ambassade américaine à Rome, elle a noué des liens étroits avec le pape. Callista Gingrich s'est également engagée en faveur de la liberté de religion et dans la lutte contre la traite des êtres humains. Pendant son temps libre, le célèbre couple a voyagé à travers tout le continent, comme en témoignent toutes les photos publiées sur X.

Cet engagement a été remarqué non seulement à la Maison-Blanche, mais aussi au Capitole. Lorsque la commission des affaires étrangères du Sénat a examiné la nomination de Callista Gingrich en Suisse et au Liechtenstein en mai, elle a également obtenu les voix de certains démocrates.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker