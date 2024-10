Pas de voiture en vue: bienvenue dans la vieille ville de Ljubljana. Image: Shutterstock

Cette capitale européenne a interdit les voitures et c'est une réussite

Capitale de la Slovénie, Ljubljana a entamé sa mue écologique il y a moins de 20 ans. D'autres villes pourraient s'inspirer de la vision du maire.

Olivier Meier

Lorsqu'en 2007, Zoran Jankovic a commencé à mettre en œuvre sa vision, celle d'un centre-ville sans voitures, il n'a pas fallu longtemps pour que les habitants en colère se rassemblent devant la mairie de Ljubljana pour protester. Grâce à «Vision Ljubljana 2025», la capitale slovène devait devenir un modèle écologique pour le continent.

Le maire de Ljubljana: Zoran Jankovic Image: Shutterstock

Mais lorsque le maire a voulu dialoguer avec les protestataires, il s'est rapidement pris une claque. Pour beaucoup, le sujet était trop bouleversant et émotionnel.

Les différentes mesures, en particulier la suppression des voitures, ont suscité peurs et inquiétudes chez les riverains. Ils refusaient la disparition des places de parking et les commerçants craignaient pour leur chiffre d'affaires. L'inquiétude était grande.

Aujourd'hui, on ne ressent plus ce dépit, bien au contraire. Ljubljana est considérée comme un modèle écologique en matière d'urbanisme: moderne, agréable à vivre et durable.

Réaménagement en profondeur du centre-ville

Si on en est là aujourd'hui, c'est bien parce que Jankovic ne s'est pas laissé décontenancer par les protestations et les inquiétudes de ses concitoyens. Il est allé jusqu'au bout de sa démarche.

Dès 2008, le centre-ville de Ljubljana a été libéré des automobiles. Le prélude à un réaménagement réussi de la plus grande localité de Slovénie.

Mais Jankovic ne s'est pas contenté d'un centre-ville sans voitures; à 71 ans, il a progressivement instauré d'autres mesures pour reverdir l'espace public. Parmi elles:

de nouvelles pistes cyclables

sept ponts piétonniers sur la rivière Ljubljanica

des investissements dans les transports publics (surtout l'extension du réseau de bus)

la transformation de la place centrale du congrès en zone piétonne

un système de partage de vélos en grande partie gratuit

la suppression des places de stationnement et la plantation d'arbres sur l'axe principal Slovenska Cesta

Le vélo est un moyen de transport très apprécié dans la partie historique. Image: Shutterstock

Des approches créatives pour faire passer la pilule

Afin de convaincre la population, le gouvernement municipal a élaboré trois approches intégrant les questions centrales. Il lui fallait expliquer...

... comment il comptait organiser le trafic commercial et de livraison,

et de livraison, ... quelles possibilités il offrirait aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap ,

ou aux personnes en situation de , ... et comment il organiserait le stationnement

Pour répondre aux préoccupations de la population sur ces points en particulier, l'exécutif a pris différentes mesures.

Il a ainsi équipé toute la zone sans voitures de bornes réglables électroniquement. Elles permettent aux véhicules de livraison de circuler malgré tout pendant une période donnée, grâce à un régime d'exception.

La ville a en outre introduit le service de navette gratuit Kavalier pour les personnes à mobilité réduite. Six minibus électriques les transportent sur demande dans tout le périmètre concerné.

Enfin, pour pallier leur disparition, la ville a investi dans plusieurs parkings couverts et souterrains situés à proximité du centre-ville. Les riverains peuvent s'y garer - pour seulement 60 euros par an.

Succès écologique, chiffres à l'appui

Des chiffres (dont certains datent certes déjà un peu) attestent du succès de la transformation de la capitale slovène:

La surface dédiée aux piétons a augmenté de 620% depuis 2007.

depuis 2007. Entre 2003 et 2013, la circulation des piétons est passée de 19 à 35% .

. Sur la Slovenska Cesta - artère principale, les valeurs de gaz d'échappement ont baissé de 70% . Dans le même temps, les valeurs pour les rues adjacentes sont restées stables - un signe que le trafic ne s'est pas simplement déplacé.

. Dans le même temps, les valeurs pour les rues adjacentes sont restées stables - un signe que le trafic ne s'est pas simplement déplacé. Les émissions sonores ont diminué de six décibels.

Sur la Slovenska Cesta, les valeurs pour les gaz d'échappement ont baissé de 70%. Image: Shutterstock

Ljubljana fait désormais office de modèle écologique en Europe. En 2016, elle a même été élue Capitale verte par la Commission européenne, et attire de plus en plus de touristes.

C'est le signe que Zoran Jankovic semble donc avoir eu raison de maintenir le cap malgré les écueils. Il peut aussi célébrer une victoire politique: depuis son entrée en fonction (2006), il a été réélu six fois à son poste actuel.

Grâce à sa persévérance, le septuagénaire pourrait également servir d'exemple pour d'autres villes européennes et suisses.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)