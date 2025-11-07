brouillard
DE | FR
burger
International
Economie

Shein échappe — pour l'heure — à une suspension en France

A label on clothes at the BHV department store where fast fashion powerhouse Shein&#039;s first permanent store is set to open, Wednesday, Nov. 5, 2025 in Paris. (AP Photo/Thibault Camus) France Shein
Shein est dans le viseur des consommateurs comme des autorités.Keystone

Shein échappe — pour l'heure — à une suspension en France

La plateforme asiatique Shein échappe pour l'heure à une suspension en France, où elle ne vend plus «aucun produit illicite» en ligne mais reste «sous surveillance rapprochée des services de l'Etat», a annoncé le gouvernement.
07.11.2025, 22:4107.11.2025, 22:41

«Les procédures judiciaires à l'encontre de Shein continuent», a précisé vendredi dans un communiqué le gouvernement français, qui engagera «dans les prochains jours de nouvelles procédures» à l'encontre d'autres plateformes où a été constatée «la vente de produits illicites».

Les pouvoirs publics avaient donné mercredi 48 heures à Shein pour se mettre en conformité avec la loi après la découverte sur son site de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A. Dans un communiqué vendredi, le gouvernement annonce avoir «obtenu la suppression par Shein de tous les produits illicites vendus sur sa plateforme». Elle échappe donc à une suspension.

«C’est complètement hypocrite»: on était à l’ouverture de Shein à Paris

Ce résultat découle de la décision de la plateforme de suspendre sa «marketplace» où sont proposés les produits de vendeurs tiers.

Shein est loin d'être sortie d'affaires

La direction de la Répression des fraudes a fait le constat qu'il n'y avait «plus aucun produit illicite (objets à caractère pédopornographique, armes blanches, médicaments...etc.) en vente sur Shein», selon le gouvernement, qui y voit une «victoire fondamentale» pour les consommateurs et l'ordre public.

Un nouveau point de situation est prévu la semaine prochaine à la demande du premier ministre Sébastien Lecornu. Le ministère de l'Intérieur a saisi vendredi le tribunal judiciaire de Paris dans le but de «faire cesser les graves dommages à l'ordre public causés par les défaillances répétées de Shein», selon le gouvernement.

«C'est une honte!»: Tensions à l'ouverture de Shein à Paris

En outre, concernant la vente de poupées à caractère pédopornographique, quatre enquêtes confiées par le parquet de Paris à l'Office des mineurs sont en cours, selon la même source.

La France a également envoyé une demande d'enquête à la Commission européenne «qui a reconnu la gravité de la situation».

Pas de réaction de Shein

Plus généralement, «les autorités suivront activement l'évolution de la plateforme, en particulier le maintien de toutes les mesures conservatoires prises par Shein», le gouvernement promettant de prendre «toutes les mesures nécessaires pour empêcher la commercialisation de tout produit illicite».

Les autres plateformes dans le viseur du gouvernement n'ont pas été nommées.

Sollicitée, Shein n'a pas réagi dans l'immédiat.

(ats/acu)

Plus d'articles sur Shein
Poupées sexuelles: Shein menacé d'être banni de France
Poupées sexuelles: Shein menacé d'être banni de France
Ces chargeurs vendus sur Shein et Temu sont dangereux
Ces chargeurs vendus sur Shein et Temu sont dangereux
On sait quand Shein va ouvrir son premier magasin permanent
On sait quand Shein va ouvrir son premier magasin permanent
Des magasins Shein en Suisse? La marque nous a répondu
Des magasins Shein en Suisse? La marque nous a répondu
Temu et Shein accusés de «mettre en danger les enfants suisses»
2
Temu et Shein accusés de «mettre en danger les enfants suisses»
Thèmes
J’ai testé les produits Shein vendus à Paris et il y a une surprise
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
3
Pas de trains ce week-end sur ce tronçon romand
Une Fed divisée baisse ses taux d'intérêt d'un quart de point
La banque centrale des Etats-Unis a réduit sans surprise ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée face aux risques pesant sur le marché du travail «ces derniers mois». Cette décision n'a pas fait l'unanimité en son sein.
La baisse décidée mercredi par la «Fed», la banque centrale américaine, d'un quart de point, ramène les taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%. Il s'agit de la deuxième détente monétaire de l'année. Le compteur s'est ouvert lors de la précédente réunion, en septembre. Cette action était massivement anticipée par les marchés financiers.
L’article