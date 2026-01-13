Elon Musk a au moins 13 enfants. Image: keystone

Musk est fâché car la mère d'un de ses fils ne veut plus être transphobe

L’influenceuse de droite Ashley St. Clair s’est excusée pour ses déclarations transphobes. Elon Musk voit ce revirement comme un danger pour leur fils.

Anna-Lena Janzen / t-online

Elon Musk est impliqué dans un conflit avec l'influenceuse de droite Ashley St. Clair. Le PDG de Tesla et SpaceX a annoncé qu'il allait demander la garde exclusive de leur fils. Cette décision est due à un changement d'opinion de St. Clair concernant son attitude envers les personnes transgenres, auquel Musk a réagi par de vives critiques.

«Je vais demander la garde exclusive aujourd’hui», a écrit Musk lundi sur la plateforme X, en invoquant des déclarations de St. Clair qui, selon lui, «laissent entendre qu’elle pourrait vouloir faire transitionner un garçon d’un an». Toutefois, les propos de St. Clair ne permettent pas de conclure qu’elle envisage une transition de genre pour leur enfant.

Ashley St. Clair a un enfant avec Elon Musk. Image: www.imago-images.de

Ashley St. Clair, âgée de 27 ans selon le magazine américain People, s’est en effet excusée publiquement le week-end dernier pour d’anciennes déclarations transphobes. Elle a écrit sur X:

«Je ressens une profonde culpabilité pour le rôle que j'ai joué. Encore plus de culpabilité à l’idée que des choses que j’ai dites par le passé aient pu causer davantage de souffrance à la sœur de mon fils».

A savoir Vivian Wilson, la fille aînée de Musk, qui a fait son coming-out trans en 2020.

Elle ajoute: «J'ai travaillé très dur pour apprendre de mes erreurs et pour soutenir les personnes de la communauté trans que j’ai blessées». St Clair a rejeté les critiques selon lesquelles son changement d'opinion manquerait de crédibilité:

«Cette réponse déclenchera elle aussi une hystérie de droite, mais oui, je suis désolée. Dites-moi comment je peux aider»

Du livre polémique au revirement d'opinion

St. Clair s’était fait connaître aux Etats-Unis grâce à son livre Elephants Are Not Birds (Les éléphants ne sont pas des oiseaux), un livre pour enfants qui s’oppose aux droits des personnes trans.

Sa collaboration avec Musk a commencé via la plateforme X. Peu après, elle est tombée enceinte. En février 2025, St. Clair a rendu public le fait qu’elle avait un fils avec Musk. L’enfant avait alors cinq mois. Elle a expliqué avoir gardé l’existence du garçon secrète pour des raisons de sécurité, mais que des informations parues dans les médias l’avaient contrainte à le révéler.

Musk n'est pas sûr d'être le père

Musk avait alors réagi avec retenue: il n'était pas sûr d'être le père, mais il avait «donné 2,5 millions de dollars à Ashley et lui envoyait 500 000 dollars par an», comme il l'écrivait sur X.

St. Clair a contesté cette version des faits. Musk aurait refusé de faire un test de paternité avant la naissance de l'enfant et le soutien financier n’aurait pas été un cadeau volontaire:

«Tu as envoyé une aide financière pour ton enfant parce que tu estimais que c’était nécessaire, jusqu’à ce que tu en supprimes l’essentiel afin d’exercer un contrôle et me punir pour ‹avoir désobéi›.»

Jusqu’à présent, Musk n’aurait vu son fils, qu’il appelle «Romulus», que trois fois et ne participerait pas à son éducation.

Fin février 2025, St. Clair a déposé une plainte pour obtenir la garde exclusive du garçon, incluant un test de paternité ordonné par le tribunal. Selon le magazine américain Forbes, la procédure est toujours en cours.

Musk est le père d’au moins treize enfants, notamment avec la musicienne Grimes, l’autrice Justine Wilson et la manager de Neuralink Shivon Zilis. Sa relation avec sa fille aînée Vivian est considérée comme rompue. Vivian a déclaré à NBC News que Musk l’avait insultée durant son enfance en raison de sa «féminité et de sa queerness». Musk a lui-même affirmé qu’elle était «morte, tuée par le virus de l’esprit woke». Vivian a décrit son père comme «colérique, indifférent et narcissique».

Musk est par ailleurs considéré comme un défenseur du natalisme, un mouvement qui estime que des taux de natalité élevés sont nécessaires pour contrer le déclin de la société. Des critiques soulignent que cet idéal concerne surtout des populations blanches et aisées dans la pratique.

