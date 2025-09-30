++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Vladimir Poutine a signé lundi une loi pour retirer la Russie de la Convention européenne pour la prévention de la torture, créée par le Conseil de l'Europe dont Moscou a été exclu en 2022 après son offensive contre l'Ukraine. Selon un document publié par les autorités, le président russe a signé cette loi adoptée précédemment par le Parlement qui avait accusé le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, en France, de «discrimination» contre la Russie.



En août, le ministère russe des Affaires étrangères avait assuré que ce retrait ne causerait «pas de tort» aux citoyens russes et que la Russie restait «soumise à ses obligations internationales en matière de droits de l'homme». Mais deux rapporteurs spéciaux des Nations unies ont déclaré en septembre que la décision de se retirer de la convention soulevait «des drapeaux rouges» concernant la situation dans les lieux de privation de liberté en Russie.

Des enquêtes d'ONG et médias indépendants affirment que de nombreux prisonniers ukrainiens sont soumis à des tortures dans des prisons russes.