++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Le Danemark a relevé le niveau de sécurité pour ses installations énergétiques face au risque de sabotage et d'attaques hybrides, a annoncé mardi le ministre de l'Energie, après plusieurs survols de drones non identifiés au-dessus du pays scandinave.
«Nous craignons qu'au final quelqu'un défie notre approvisionnement énergétique, et un pays sans approvisionnement énergétique est un pays qui ne fonctionne pas», a expliqué à la télévision TV2 le ministre de l'Energie, Lars Aagaard.
Lars Aagaard.
Le niveau de sécurité a été relevé à orange, soit le deuxième niveau le plus élevé, ce qui se traduira par une surveillance accrue et un accès restreint à l'infrastructure énergétique, a dit le ministre aux médias danois.
«Nous craignons qu'au final quelqu'un défie notre approvisionnement énergétique, et un pays sans approvisionnement énergétique est un pays qui ne fonctionne pas», a expliqué à la télévision TV2 le ministre de l'Energie, Lars Aagaard.
Lars Aagaard.
Le niveau de sécurité a été relevé à orange, soit le deuxième niveau le plus élevé, ce qui se traduira par une surveillance accrue et un accès restreint à l'infrastructure énergétique, a dit le ministre aux médias danois.
Le Danemark a été récemment victime d'une attaque hybride avec les survols répétés d'aéroports – celui de Copenhague, le plus grand d'Europe du Nord, a même dû être fermé plusieurs heures – et d'installations militaires par des drones d'origine non identifiée.