«C'est une menace»: l'Espagne s'attaque au Redbull

Pour le gouvernement espagnol, les energy drinks sont une «menace» pour la jeunesse. A la suite d’une enquête menée auprès des adolescents, il prend des mesures radicales.

Ralph Schulze, Madrid / ch media

L’Espagne serre la vis: Madrid veut restreindre nettement la vente de boissons énergisantes aux jeunes. A l’avenir, toutes les boissons concernées ne devraient en principe plus pouvoir être vendues aux moins de 16 ans. Les produits présentant une teneur particulièrement élevée en caféine ne seraient autorisés qu’à partir de 18 ans.

C’est ce qu’a annoncé mercredi à Barcelone le ministre des Affaires sociales et de la Consommation, Pablo Bustinduy. La réglementation envisagée prévoit que les boissons contenant plus de 32 milligrammes de caféine pour 100 millilitres ne puissent être vendues qu’à des personnes majeures, a précisé le ministre.

Une canette de 250 ml de Red Bull contient 80 mg de caféine, soit 32mg par 100 millilitres. Un Coca «normal» en contient 8mg/100ml. Image: redbull

Ces produits peuvent notamment provoquer des troubles du sommeil, des états anxieux et des palpitations cardiaques.

«Il est scientifiquement établi que ces boissons énergisantes sont devenues une menace pour la santé des jeunes.» Pablo Bustinduy, ministre des Affaires sociales et de la Consommation espagnol

Des boissons énergisantes mélangées à l’alcool

En comparaison européenne, l’Espagne va nettement plus loin que de nombreux autres Etats. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, il n’existe jusqu’à présent aucune limite d’âge contraignante à l’échelle nationale pour la vente de boissons énergisantes; elles sont juridiquement considérées comme de simples boissons rafraîchissantes contenant de la caféine.

Certains pays de l’Union européenne, comme la Pologne, la Lituanie ou la Lettonie, ont en revanche déjà instauré des interdictions de vente aux mineurs. Il n’existe pas de réglementation uniforme au niveau de l’UE.

A l’origine de cette initiative espagnole figurent des chiffres alarmants issus de la dernière enquête scolaire du ministère national de la Santé. Selon celle-ci, 38,4% des 14 à 18 ans ont déclaré avoir consommé des boissons énergisantes au cours du mois écoulé. La proportion est particulièrement élevée chez les garçons de 16 à 18 ans; chez les jeunes de 18 ans, elle dépasse 50%.

La combinaison avec l’alcool suscite également des inquiétudes: 15,2% des adolescents interrogés ont indiqué avoir mélangé des boissons stimulantes avec de l’alcool au cours des 30 derniers jours. Un mélange qui augmente nettement le risque d’intoxication alcoolique.

«Les boissons énergisantes sont des produits qui, en plus de contenir de grandes quantités de caféine, contiennent souvent d'autres stimulants, tels que la taurine, qui augmentent l'effet stimulant associé à l'idée d'énergie. Presque toutes les boissons énergisantes, en plus d'être des stimulants, contiennent des quantités importantes de sucre, comme les autres boissons gazeuses.



La publicité dont elles ont fait l'objet ces dernières années a fait des adolescents une population dont la consommation est très élevée, comme le reflètent les résultats de la dernière enquête.



Interdire leur vente aux mineurs pourrait être une bonne mesure pour réduire leur consommation et éviter les risques qu'elles présentent en termes d'incidence plus élevée de l'obésité et d'autres problèmes dérivés de leur effet stimulant» Cristóbal Morales, Responsable de l'unité de santé métabolique, l'hôpital Vithas de Séville et membre de la Société espagnole pour l'étude de l'obésité (SEEDO)

La majorité de la population soutient la réforme

Le marché, lui, connaît une croissance rapide. Selon les données de l’entreprise internationale d’études de marché Circana, les consommateurs en Espagne ont acheté en 2025 environ 105 millions de litres de boissons énergisantes, soit une hausse de 13,7% par rapport à l’année précédente. En l’espace de quatre ans, les ventes ont progressé de près de 39%. Le chiffre d’affaires s’est établi récemment à près de 300 millions d’euros, environ 273 millions de francs suisses.

D’après l’Agence publique de sécurité alimentaire, des experts recommandent depuis longtemps que les mineurs renoncent totalement à ces boissons. Une consommation excessive de caféine peut entraîner des troubles du sommeil, des problèmes de comportement, des arythmies cardiaques et, dans les cas extrêmes, des crises convulsives.

Le gouvernement espagnol souligne en outre le large soutien dont bénéficie la réforme au sein de la population: selon un baromètre récent de l’Agence alimentaire, neuf personnes sur dix se prononcent en faveur d’une limite d’âge. Même parmi les 18 à 35 ans, le taux d’approbation atteint près de 90%.

L’an dernier déjà, le gouvernement avait interdit par décret la vente de «bombes de caféine» dans les établissements scolaires. La nouvelle réglementation doit désormais instaurer une limite d’âge applicable à l’échelle nationale. (trad. hun)