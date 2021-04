Le corps d'un Suisse trouvé dans une voiture en Espagne

Nouvelle poussée de violences en Irlande du Nord

De nouvelles émeutes ont éclaté, mercredi soir, à Belfast, dans la capitale d'Irlande du Nord, où un bus a été incendié.

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré être «profondément inquiet» face à des scènes de violences en Irlande du Nord. La police, à Belfast, a été attaquée et des bombes artisanales ont été lancées de part et d'autre des camps de militants qui s'affrontent. Les incidents ont eu lieu entre un quartier catholique et un autre protestant.

Les forces de l'ordre ont demandé à la population d'éviter plusieurs quartiers de la ville où des rassemblements avaient lieu. Elle confirme …