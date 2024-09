Les incendies près de Los Angeles détruisent des maisons

Ces sinistres menacent des dizaines de milliers d'habitations et de commerces. Leur progression a été aggravée par la vague de chaleur qui a touché la région, le mercure ayant dépassé les 43 degrés par endroits ces derniers jours. Les températures ont toutefois commencé à baisser mercredi. Avec le réchauffement climatique, l'ouest du continent nord-américain est de plus en plus souvent frappé par des événements météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les épisodes de sécheresse ou les incendies. (sda/ats/afp)

Au sud-est de Los Angeles, l'incendie surnommé «Airport Fire» continuait aussi de faire rage, et a rasé jusqu'ici plus de 8900 hectares. Selon les pompiers locaux, sept personnes ont été blessées dans le sinistre qui a éclaté lundi. Au nord-est de la mégapole, le «Line Fire» a quant à lui rasé 14 000 hectares. Les habitants de villages de montagne ont été priés d'évacuer leur domicile tandis que plusieurs routes étaient bloquées.

Au nord de la mégalopole, les habitants des localités de Wrightwood et de Mt Baldy ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile. Au moins 33 logements et plusieurs cabanes ont été détruits par le feu qui a aussi traversé une station de ski, selon le commandant des pompiers du comté de Los Angeles Anthony Marrone.

Un incendie fait rage sur les hauteurs de Los Angeles, détruisant des dizaines de maisons et brûlant en 24 heures près de 20 000 hectares, l'un des trois feux incontrôlés qui sévissent près de la deuxième plus grande ville des Etats-Unis.

L'incendie surnommé «Airport Fire» continue de faire rage, et a rasé jusqu'ici plus de 8900 hectares.

L'incendie surnommé «Airport Fire» continue de faire rage, et a rasé jusqu'ici plus de 8900 hectares. Keystone

Immigration: Berlin a pris une décision qui menace la Suisse

Le gouvernement allemand annonce de nouveaux durcissements dans sa politique d'asile. Outre l'extension des contrôles aux frontières, la ministre de l'Intérieur veut augmenter le nombre de refoulements. La Suisse pourrait pâtir de ces décisions.

Depuis l'attentat de Solingen, en Allemagne, il y a un peu plus de deux semaines et les élections régionales de Saxe et de Thuringe du 1ᵉʳ septembre, Berlin donne l'impression d'être sur les dents. De nouvelles menaces terroristes et les progrès électoraux de l'AfD (Alternative pour l'Allemagne, extrême droite) semblent inciter le gouvernement à agir en matière de politique d'asile.