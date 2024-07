Un bombardier chinois H-6K (image d'illustration). Keystone

Des bombardiers chinois et russes interceptés par les Américains près de l'Alaska

Des avions bombardiers de l'armée russe et chinoise ont été interceptés par l'armée de l'air américaine et canadienne. Ils n'étaient «pas une menace», mais ont tout de même été escortés.

Des bombardiers russes et chinois ont mené une patrouille commune à la jonction entre les continents asiatique et américain, non loin de l'Etat de l'Alaska, a indiqué jeudi l'armée russe, précisant qu'ils n'avaient pas violé d'espace aérien étranger. Ils ont été interceptés par des avions américains et canadiens.

Selon un communiqué du ministère russe de la Défense, «un groupe composé de bombardiers stratégiques TU-95MS des forces aérospatiales russes et de bombardiers stratégiques Xian H-6K de l'armée de l'air chinoise a effectué une patrouille commune au-dessus de la mer des Tchouktches, de la mer de Béring et de la partie Nord de l'océan Pacifique». La Chine a déclaré que cette patrouille ne visait pas «une tierce partie»

«Au cours du vol, les équipages russes et chinois, dans une nouvelle zone d'opérations conjointes, ont travaillé les questions liées à la coopération à toutes les étapes d'une patrouille aérienne» Ministère de la Défense russe

Le ministère a précisé que des «chasseurs de gouvernements étrangers» avaient accompagné le groupe «sur certaines étapes du trajet» et que la patrouille avait duré plus de cinq heures.

«Pas une menace»

Plus tôt, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad), composé du Canada et des Etats-Unis, avait indiqué que des chasseurs américains et canadiens avaient repéré et intercepté deux TU-95 russes et deux H-6 chinois. Les bombardiers «ne sont pas entrés dans les espaces aériens américain ou canadien» et leur activité n'a pas été «considérée comme une menace», a ajouté le Norad.

Les interceptions d'appareils russes sont relativement fréquentes dans cette zone. Moscou et Pékin, alliés face à l'Occident, effectuent par ailleurs désormais régulièrement ce type d'exercices communs dans d'autres zones du Pacifique.

Les bombardiers stratégiques sont capables de mener des frappes nucléaires et conventionnelles sur de longues distances. La Russie avait déclaré dimanche avoir dépêché des avions de combat pour empêcher deux bombardiers stratégiques américains de franchir sa frontière au-dessus de la mer de Barents, dans l'Arctique.

Contrer l'influence américaine en Asie

Le Pentagone avait, lui, mis en garde lundi contre une coopération renforcée entre la Russie et la Chine dans l'Arctique, alors que le changement climatique ouvre la région à une concurrence accrue pour les routes maritimes et les ressources.

Moscou et Pékin, des alliés qui ont encore resserré leurs liens depuis l'assaut russe contre l'Ukraine, affichent une ambition commune de contrer l'influence américaine en Europe et en Asie.

(sda/ats/afp)